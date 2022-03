OMG: गुस्से में आते ही 'मिसाइल' दागने लगता है यह पौधा, बम जैसे ब्लास्ट होते हैं इसके बीज

Wood Sorrel Plant: इस वक्त रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है. रूस लगातार यूक्रेन पर गोले बारूद और मिसाइलें दाग रहा है. इस बीच हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मिसाइल दागता है और बम की तरह ब्लास्ट करता है. क्या हुआ? यह बात पढ़कर आप भी हैरान रह गए! आपकी तरह हम भी हैरान रह गए थे, जब हमने इस पौधे का वीडियो देखा था.

IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने इस पौधे का वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. पौधे का वीडियो देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह पौधा अपना लक्ष्य साधकर मिसाइल दागता है. इस पौधे का नाम वुड सोरेल (Wood Sorrel plant) है. यह पौधा खुद को छेड़ने वाले को खोज-खोज कर बमबारी करता है और बदला लेता है.

ये भी पढ़ें- यहां आकर अपनी अंडरगार्मेंट्स उतार रस्सी पर टांग देती हैं लड़कियां, इंटरेस्टिंग है वजह

वुड सोरेल प्लांट (Wood Sorrel plant) जब गुस्सा होता है तो ऐसा करता है. इसको गुस्सा तब आता है, जब कोई इसे छूने की कोशिश करता है. इसके बाद यह फट-फटकर ब्लास्ट करने लगता है. किसी के छेड़ते ही इस पौधे के बीज बम बनकर छूने वाले पर फायर होने लगते हैं. यह पौधा खासकर ब्राजील, साऊथ अफ्रीका और मैक्सिको देश में पाया जाता है. देखें वीडियो-

Ballistic missiles as seen in the on going war are not humans prerogative only..

Wood Sorrel plant explodes & goes ‘ballistic’ when touched. Seeds are thrown as far as 4 metres away due to stored strain energy, with the plant targeting the object that agitated it.

Arun Kumar pic.twitter.com/uRVWO2MOut

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 26, 2022