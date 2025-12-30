वर्दी पहनी, सितारे लगे… लेकिन अंदर से टूट चुका था ये लेफ्टिनेंट, आत्महत्या की कगार से ऐसे किया कमबैक

वर्दी, मेडल और सलाम… बाहर से देखने पर लगता है कि फौज की नौकरी सबसे बड़ी कामयाबी है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस वर्दी के पीछे कितनी अनकही लड़ाइयां छिपी होती हैं? आज की यह कहानी एक ऐसे अफसर की है, जिसने कम उम्र में सफलता का स्वाद चखा, लेकिन भीतर ही भीतर टूटता चला गया. कम आय वाले परिवार से निकलकर सेना तक पहुंचना आसान नहीं था, पढ़ाई का दबाव, असफलताएं, मानसिक संघर्ष और फिर आत्महत्या तक का ख्याल. यह कहानी सिर्फ एक लेफ्टिनेंट बनने की नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से जूझते एक इंसान की है. यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे हार मानने की कगार पर खड़ा एक जवान फिर से जिंदगी की ओर लौटा और अब दूसरों के लिए सहारा बन रहा है.

कम उम्र में सफलता, लेकिन टूटता मन

बचपन से ही इस युवक की जिंदगी संघर्षों से भरी रही. वह एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में पला-बढ़ा, जहां मेहनत कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी थी. पढ़ाई में वह शुरू से ही तेज था और 10वीं बोर्ड में उसने पूरे राज्य में 5वीं रैंक हासिल की. परिवार और समाज की उम्मीदें इसी के साथ कई गुना बढ़ गईं. 12वीं तक आते-आते यही दबाव उसके लिए असहनीय बन गया. वह न ठीक से खाता था, न किसी से बात करता था. हालात इतने बिगड़ गए कि उसने सुसाइड नोट तक लिख डाला. इसी मुश्किल दौर में उसकी मां उसे थेरेपी के लिए लेकर गईं. यहीं से उसकी जिंदगी को एक नई दिशा मिली और उसने दोबारा खुद को संभालने की कोशिश शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

सेना का सपना और बार-बार की नाकामी

2018 में उसने भारतीय सेना में अफसर बनने का सपना पूरा करने के लिए जी-जान से तैयारी शुरू की. लेकिन रास्ता आसान नहीं था. चार बार कोशिश करने के बावजूद वह चयन में असफल रहा. हर असफलता उसके आत्मविश्वास को तोड़ती गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया. पांचवीं बार में आखिरकार उसका सपना सच हुआ और वह लेफ्टिनेंट बना. यह वही पल था, जिसका वह सालों से इंतजार कर रहा था. लेकिन इस सफलता के पीछे छिपी मानसिक परेशानी खत्म नहीं हुई थी. वर्दी पहनने के बाद भी वह खुद को कमजोर महसूस करने लगा. न वह ठीक से दौड़ पाता था, न ध्यान लगा पाता था. उसे लगने लगा कि वह उस अधिकारी की छवि पर खरा नहीं उतर पा रहा, जिसकी उससे उम्मीद की जाती थी.

अंधेरे से बाहर निकलने की जंग

एक रात हालात इतने बिगड़ गए कि उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया और कैंप छोड़कर निकल गया. तभी एक पुलिस अधिकारी की नजर उस पर पड़ी और उसने समय रहते उसे रोक लिया. इसके बाद कई महीनों तक वह अपराधबोध और पहचान के संकट से जूझता रहा. उसके मन में एक ही सवाल था. अगर मैं यह वर्दी नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? धीरे-धीरे उसने खुद को समझना शुरू किया और अपने अनुभवों से सीख ली. आज वह उन अफसरों की मदद करता है, जो चुपचाप मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं. उसकी कहानी बताती है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितनी शारीरिक ताकत, और मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है.