इस वायरल वीडियो के बाद सबसे बड़ा मुद्दा सड़क सुरक्षा को लेकर उठ रहा है. लोगों का कहना है कि बाइक चलाते समय ध्यान सड़क पर होना चाहिए, न कि लैपटॉप या किसी दूसरे काम पर. थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. ट्रैफिक एक्सपर्ट्स भी हमेशा सलाह देते हैं कि कोई भी गाड़ी चलाते समय मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी तरह की ऐसी चीजों से बचना चाहिए, जो ध्यान भटका सकती हैं. इससे बाइक चलाते समय अचानक ब्रेक लगाने, ट्रैफिक बदलने या किसी गाड़ी के सामने आने पर रिएक्शन देने में देरी हो सकती है. कई यूजर्स ने इस वीडियो में हेलमेट नहीं पहनने को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि जहां लोग छोटी-छोटी सुरक्षा बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, वहां इतनी बड़ी लापरवाही और भी चिंता बढ़ाने वाली है.