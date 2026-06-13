Work From Bike Moment Viral Video: आज के समय में काम का दबाव और समय की कमी लोगों को कई बार ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है, जो हैरान करने वाले होते हैं. ऐसा ही एक मामला हैदराबाद से सामने आया है, जहां एक बाइक सवार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में शख्स सड़क पर बाइक चलाते हुए लैपटॉप पर काम करता नजर आ रहा है. इस नजारे को देखकर कई लोग हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई.
बताया जा रहा है कि यह वीडियो हैदराबाद के आईटी हब माने जाने वाले माधापुर इलाके के पास का है. वीडियो में बाइक सवार के सामने पेट्रोल टैंक पर एक खुला हुआ लैपटॉप रखा दिखाई देता है. वह ट्रैफिक के बीच बाइक चला रहा है और उसी दौरान लैपटॉप की स्क्रीन भी ऑन नजर आ रही है. किसी राहगीर ने इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद यह क्लिप तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में 'वर्क फ्रॉम बाइक' और 'वर्किंग ऑन व्हील्स' बताया, तो कई लोगों ने इसे खतरनाक बताया है. एक यूजर ने लिखा कि सड़क पर अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना किसी भी तरह सही नहीं है. वहीं कुछ लोगों ने इसे कॉर्पोरेट वर्क कल्चर और ऑफिस के दबाव से जोड़कर देखा. उनका कहना था कि कई जगह कर्मचारियों पर इतना ज्यादा दबाव होता है कि वे हर जगह काम पूरा करने की कोशिश करते हैं. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि अगर किसी कर्मचारी को बाइक चलाते समय भी लैपटॉप खोलकर काम करना पड़ रहा है तो यह चिंता की बात है. काम जरूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे ज्यादा जरूरी है.
इस वायरल वीडियो के बाद सबसे बड़ा मुद्दा सड़क सुरक्षा को लेकर उठ रहा है. लोगों का कहना है कि बाइक चलाते समय ध्यान सड़क पर होना चाहिए, न कि लैपटॉप या किसी दूसरे काम पर. थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. ट्रैफिक एक्सपर्ट्स भी हमेशा सलाह देते हैं कि कोई भी गाड़ी चलाते समय मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी तरह की ऐसी चीजों से बचना चाहिए, जो ध्यान भटका सकती हैं. इससे बाइक चलाते समय अचानक ब्रेक लगाने, ट्रैफिक बदलने या किसी गाड़ी के सामने आने पर रिएक्शन देने में देरी हो सकती है. कई यूजर्स ने इस वीडियो में हेलमेट नहीं पहनने को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि जहां लोग छोटी-छोटी सुरक्षा बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, वहां इतनी बड़ी लापरवाही और भी चिंता बढ़ाने वाली है.
WORK FROM BIKE: HYDERABAD MAN SPOTTED WITH LAPTOP ON FUEL TANK OF VEHICLE, VIDEO VIRAL pic.twitter.com/dKtTHQmfg2
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 13, 2026
यह पहली बार नहीं है जब चलती बाइक या स्कूटर पर लैपटॉप इस्तेमाल करने का वीडियो सामने आया हो. इससे पहले भी सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिनमें लोग सफर के दौरान काम करते दिखाई दिए थे. कई बार लोग ऑफिस की डेडलाइन, मीटिंग या समय की कमी का हवाला देते हैं, लेकिन सड़क पर ऐसा करना न सिर्फ खुद के लिए बल्कि आसपास चल रहे लोगों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है.
इस वीडियो ने एक बार फिर भारत के आईटी सेक्टर और मॉडर्न वर्क कल्चर को लेकर चर्चा शुरू कर दी है. कई लोगों का मानना है कि आज के समय में लोगों पर हमेशा ऑनलाइन और उपलब्ध रहने का दबाव रहता है. ऑफिस का काम खत्म होने के बाद भी कई कर्मचारी लगातार काम करते रहते हैं. हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. अगर काम ज्यादा है तो उसके लिए बेहतर प्लानिंग और मैनेजमेंट की जरूरत है, न कि सड़क पर खुद को खतरे में डालकर काम किया जाए.
हैदराबाद के इस वायरल वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर काम और जिंदगी के बीच संतुलन कितना जरूरी है. जहां मेहनत और जिम्मेदारी जरूरी है, वहीं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही अहम है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ लोग इसे मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ इसे बदलते वर्क कल्चर और बढ़ते दबाव की तस्वीर मान रहे हैं. लेकिन एक बात साफ है कि सड़क पर चलते समय सावधानी ही सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए.
भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चलती बाइक पर इस तरह का काम करना 'रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग' की श्रेणी में आता है. भले ही लैपटॉप पीछे बैठा शख्स ही क्यों न चला रहा हो, यह भी कानून की नजर में अपराध माना जा सकता है. क्योंकि पुलिस का मानना है कि इससे पूरी गाड़ी का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे पीछे आ रही अन्य गाड़ियों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. हैदराबाद और साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और ऐसे मामलों में सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर गाड़ी के नंबर को ट्रेस करके भारी-भरकम ई-चालान जारी कर सकती है. क्योंकि यह कानून की नजर में एक गंभीर लापरवाही मानी जाती है.