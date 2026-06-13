Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /न डेस्क की जरूरत, न ऑफिस की... चलती बाइक पर लैपटॉप से काम करता दिखा शख्स; वीडियो देख लोग हैरान

न डेस्क की जरूरत, न ऑफिस की... चलती बाइक पर लैपटॉप से काम करता दिखा शख्स; वीडियो देख लोग हैरान

Work From Bike Moment Viral Video: हैदराबाद के माधापुर इलाके में एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बाइक चलाते समय पेट्रोल टैंक पर खुला लैपटॉप रखकर काम करता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे वर्क प्रेशर, ऑफिस कल्चर और रोड सेफ्टी से जोड़कर देख रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 13, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:36 PM IST
न डेस्क की जरूरत, न ऑफिस की... चलती बाइक पर लैपटॉप से काम करता दिखा शख्स; वीडियो देख लोग हैरान
Image Credit: Image credit: x/@gharkekalesh

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ऑटोमैटिक गन से चली 13 गोलियां और... चंडीगढ़ का दुस्साहसी हत्याकांड CCTC में कैद
Chandigarh6 min ago
2
Actor Ram Charan10 min ago
3
Tata25 min ago
4
West Bengal26 min ago
5
Haryana news29 min ago