VIDEO: वर्क फ्रॉम होम नहीं.. वायरल हो रहा 'वर्क फ्रॉम बाइक', चलती मोटरसाइकिल पर युवक ने लगाया अनोखा जुगाड़

आज के डिजिटल दौर में जहां लोग घर से काम करने के आदी हो चुके हैं, वहीं एक युवक ने काम करने का ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. “वर्क फ्रॉम होम” के बाद अब “वर्क फ्रॉम बाइक” का ट्रेंड वायरल हो रहा है. एक वीडियो में युवक चलती मोटरसाइकिल पर लैपटॉप लगाकर काम करता नजर आ रहा है. इस अनोखे जुगाड़ को देखकर लोग हैरान भी हैं और चिंता भी जता रहे हैं कि यह कितना सुरक्षित है.

चलती बाइक पर लैपटॉप चलाता दिखा शख्स

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए हुए नजर आ रहा है. सबसे मजे की बात तो यह है कि शख्स अपना लैपटॉप बाईक के टंकी पर पर लैपटॉप रखकर काम करता दिखाई देता है. सड़क पर चलते-चलते वह स्क्रीन पर नजर बनाए रखता है और काम में व्यस्त दिखता है. यह दृश्य इतना असामान्य है कि जिसने भी देखा, वह चौंक गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं.

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जुगाड़ या लापरवाही? लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इस्ट्राग्राम पर satishkumarsaride नाम के अकाउंट से पोस्ट किया है. जिसे अब तक 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि 37 हजार लोग इसे पसंद कर किए. इस वीडियो को लेकर इंटरनेट पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे स्मार्ट जुगाड़ और समय बचाने का तरीका बता रहे हैं, जबकि कई यूजर्स इसे बेहद खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कह रहे हैं. ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का प्रयोग न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन सकता है.

सुरक्षा पर उठे सवाल

सड़क पर वाहन चलाते समय ध्यान भटकना बड़े हादसे की वजह बन सकता है. ऐसे में चलती बाइक पर लैपटॉप का इस्तेमाल करना गंभीर जोखिम पैदा करता है. ट्रैफिक नियम भी वाहन चलाते समय किसी भी तरह के विचलन से बचने की सलाह देते हैं. यह वीडियो भले ही मनोरंजन का विषय बन गया हो, लेकिन यह साफ करता है कि तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना जरूरी है.