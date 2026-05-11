किचन में हो या बेडरूम में, कैमरा रखो ऑन... Work From Home पर कंपनी ने इस लड़की से रखी ऐसी डिमांड

आज के दौर में 'वर्क फ्रॉम होम' हर किसी की पहली पसंद है. लेकिन क्या होगा अगर घर से काम करने के बदले कंपनी आपसे आपकी पूरी प्राइवेसी मांग ले? सोशल मीडिया पर एक भारतीय महिला, गुरलीन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक कंपनी ने उन्हें नौकरी तो दी, लेकिन साथ में ऐसी शर्तें रखीं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे.

निगरानी या टॉर्चर?

गुरलीन के अनुसार, उनका इंटरव्यू काफी अच्छा रहा था लेकिन अंत में कंपनी ने अपनी पॉलिसी बताई. कंपनी चाहती थी कि काम के दौरान कर्मचारी अपना वेबकैम पूरे समय ऑन रखें. इतना ही नहीं, हर 10 मिनट में सॉफ्टवेयर अपने आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेगा ताकि यह पता चल सके कि कर्मचारी काम कर रहा है या नहीं.

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लड़की का करारा जवाब

इस शर्त को सुनते ही गुरलीन ने नौकरी करने से मना कर दिया. उन्होंने वीडियो में कहा कि प्रोडक्टिविटी ट्रैक करना ठीक है लेकिन यह तरीका किसी टॉर्चर से कम नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि कंपनियां इंसान हायर कर रही हैं या रोबोट. गुरलीन ने कहा, "भाई, मैं 10 मिनट भी एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकती, तो ये कैमरा और स्क्रीनशॉट वाला काम मेरे बस का नहीं है."

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दीं. कुछ यूजर्स ने कहा कि इससे बेहतर तो ऑफिस जाना है जहां कम से कम घर की प्राइवेसी तो बनी रहती है. कुछ लोगों ने इसे प्राइवेसी का हनन बताया और कंपनियों को सलाह दी कि वे स्क्रीनशॉट के बजाय काम के आउटपुट पर ध्यान दें.

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क्या है 'बॉसवेयर'?

आजकल रिमोट जॉब्स में 'बॉसवेयर' सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बढ़ रहा है. ये टूल्स माउस की एक्टिविटी, कीबोर्ड टाइपिंग और यहां तक कि ब्राउजर हिस्ट्री भी ट्रैक करते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे कर्मचारियों में तनाव और असुरक्षा की भावना बढ़ती है. एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईंधन बचाने और आर्थिक दबाव कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों की ये जासूसी वाली नीतियां कर्मचारियों को डरा रही हैं. गुरलीन ने कंपनी का नाम तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने वर्कप्लेस कल्चर पर एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है.