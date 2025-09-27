टेक इंडस्ट्री का काला सच! रात 1 बजे तक काम किया, फिर भी मिला 0% इंक्रीमेंट! इस शख्स की कहानी सुनकर फूट पड़ा लोगों का गुस्सा

Viral News: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भारतीय आईटी प्रोफेशनल की पोस्ट ने काफी चर्चा बटोरी है. शख्स ने खुलासा किया कि उसने 4 साल तक लगातार मेहनत की, रात 1 बजे तक ओवरटाइम किया, फिर भी उसे न तो प्रमोशन मिला और न ही सैलरी बढ़ोतरी. इस कहानी ने इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा भड़का दिया.

लंबे घंटे काम लेकिन कोई पहचान नहीं

रेडिट पर पोस्ट करने वाले कर्मचारी के मुताबिक, उसने 2021 में फ्रेशर के तौर पर 13 लाख रुपये पैकेज से काम शुरू किया था. यूरोपियन टाइम ज़ोन के कारण उसकी ड्यूटी 11 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक तय थी, लेकिन ज्यादातर दिन रात 1 बजे तक काम करना पड़ता था. जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो काम का समय बदला जरूर, लेकिन असली समस्या करियर ग्रोथ से जुड़ी रही.

चार साल बाद भी प्रमोशन नहीं

कर्मचारी का कहना है कि लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद चार साल तक न तो सैलरी बढ़ी, न ही RSUs मिले. उसका पैकेज अब भी 5 लाख रुपये पर अटका हुआ है, जबकि उसके साथी इसी अवधि में 18 लाख रुपये के पैकेज और अन्य लाभ पा चुके हैं. मैनेजर ने प्रमोशन रोकने की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आई अनिश्चितता बताई, लेकिन कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को ही प्रमोशन और 10,000 डॉलर तक के RSUs दिए गए.

सोशल मीडिया पर फुटा लोगों का गुस्सा

इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. कई लोगों ने कंपनी और मैनेजमेंट की पारदर्शिता पर सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा, “कभी भी मैनेजमेंट की बातों पर भरोसा मत करो जब तक वह लिखित में न हो.” एक अन्य ने सुझाव दिया कि बिना ड्रामा किए नई नौकरी खोजनी चाहिए. वहीं कुछ ने कहा कि चाहे कितना भी काम कर लो, ओवरटाइम से बचना ही बेहतर है क्योंकि कंपनियों के लिए यह कभी काफी नहीं होता.