Hindi News

डांस मूव्स को इतना स्मूथ और परफेक्ट कर गया ये वर्कर, Video देखकर यूजर्स बोले- माइकल जैक्सन के बाद यही

Michael Jackson Dance Video: कंस्ट्रक्शन साइट पर माइकल जैक्सन (Michael Jackson) के डांस मूव कर रहे एक वर्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस शख्स ने डांस मूव इतने स्मूथ परफॉर्म किए कि यूजर बोला- माइकल जैक्सन के बाद यही.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:30 PM IST
Viral Video: जब भी डांस की बात होती है तो माइकल जैक्सन(Michael Jackson) का नाम जरूर आता है. शायद ही कोई होगा जिसने माइकल जैक्सन का नाम ना सुना हो. बड़े-बड़े डांसर आज भी माइकल जैक्सन को अपना गुरु मानते हैं. आज भी कोई व्यक्ति किसी डांस स्टेप को बेहतरीन और स्मूथ तरीके से परफॉर्म कर दे तो तो कहते हैं कि माइकल जैक्सन वाला डांस है. यही बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर भी फिट बैठती है. एक वर्कर ने माइकल जैक्सन के अंदाज में ऐसा डांस किया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

साथी वर्कर बजा रहे थे ताली
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ वर्कर मौज मस्ती कर रहे हैं. इस दौरान एक वर्कर डांस कर रहा है. वही डांस, वही बीट और वही मूव्स. वीडियो देखकर एकदम माइकल जैक्सन वाली फील आती है. इस वर्कर के डांस मूव्स देखकर साथी वर्कर भी ताली बजाने लग जाते हैं. ये वर्कर माइकल जैक्सन के डांस मूव्स को इतना परफेक्ट और स्मूथ परफॉर्म करता है कि वीडियो देखकर आप भी ताली बजाने लगेंगे. ये लड़का वर्कर की ड्रेस पहने हुए है. सिर पर हेलमेट, पैरों में बड़े से जूते और हाथ में लकड़ी लेकर बेहतरीन डांस कर रहा है. अब डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह भी पढें: अभी तक सिर्फ सुना था आज देख भी ली 'उड़ने वाली मछली', Video हो गया वायरल

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Telugulo_sarigga (@telugulo_sarigga)

यूजर्स वोले माइकल जैक्शन के बाद यही
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @telugulo_sarigga नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो पर अब तक 15 लाख लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं, इस वीडियो को 4.5 लाख से ज्यादा यूजर्स शेयर कर चुके हैं. वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने कमाल के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "माइकल जैक्सन के बाद ये आदमी है." दूसरे यूजर ने डांस स्टेप के लिए बोले, "मक्खन की तरह मुलायम."
यह भी पढ़ें: एक पैर से स्टीयरिंग थामा और दूसरे पैर से ब्रेक, बिना हाथों से कैसे गाड़ी दौड़ा रहा ये लड़का

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

michael jacksonDance MovesDance Videoviral

