/मम्मी, मैं जरूरी हूं या... रो पड़ी मां, जब बेटे ने पूछा ऐसा सवाल! 7 साल के इस मासूम की बात सुन कांप जाएगी रूह

Working Mother Parenting Lesson: हाल ही में एक वर्किंग मदर के साथ जो हुआ, उसने इंटरनेट पर पेरेंटिंग की एक नई बहस छेड़ दी है. उसके 7 साल के बेटे ने काम के बीच में एक ऐसा मासूम मगर तीखा सवाल पूछ लिया, जिसने उस मां को अंदर तक हिला कर रख दिया. आइए जानते हैं क्या था वो सवाल और इसमें हर माता-पिता के लिए क्या बड़ा सबक छुपा है.
कहानी एक ऐसी कामकाजी मां की है जो अपनी वर्क लाइफ और घर को संभालने में दिन-रात एक किए हुए थी. एक शाम जब वो अपने लैपटॉप पर ऑफिस की किसी बेहद जरूरी डेडलाइन को पूरा करने में जुटी थी, तभी उसका 7 साल का बेटा धीरे से कमरे में आया. उसने मां का हाथ पकड़ा और बेहद मासूमियत से पूछा, "मम्मी, आपके लिए ज्यादा जरूरी कौन है, मैं या आपका यह काम?" यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक बच्चे का वो दर्द था जो वह लंबे समय से अकेलेपन में महसूस कर रहा था. मां ने जैसे ही ये सुना, उसके हाथ कीबोर्ड पर थम गए और आँखों से आंसू निकल पड़े.
क्या हम सच में बच्चों के साथ हैं?
साइकोलॉजी और पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि आजकल के माता-पिता बच्चों के साथ फिजिकली तो मौजूद रहते हैं, लेकिन मेंटली उनका ध्यान कहीं और होता है. हम एक ही कमरे में बैठकर बच्चे से बात भी कर रहे होते हैं और साथ में ऑफिस के ईमेल या सोशल मीडिया भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं. बच्चे इस 'अधूरे ध्यान' को बहुत जल्दी भांप लेते हैं. उन्हें खिलौने या गैजेट्स नहीं, बल्कि अपने माता-पिता की अनडिवाइडेड अटेंशन यानी पूरा ध्यान चाहिए होता है.
वर्किंग मदर्स का छिपा हुआ गिल्ट
आज के समय में महिलाओं पर दोहरा दबाव है. उन्हें ऑफिस में खुद को साबित करना है और घर पर एक परफेक्ट मां भी बनना है. इस चक्कर में जो सबसे पहली चीज कुर्बान होती है, वो है बच्चे के साथ बिताया जाने वाला क्वालिटी टाइम. इस घटना ने साबित किया कि जब माता-पिता काम के तनाव को घर लेकर आते हैं, तो बच्चे खुद को निगलेक्टेड महसूस करने लगते हैं. उन्हें लगने लगता है कि वो अपने ही माता-पिता की जिंदगी में एक 'डिस्टर्बेंस' हैं.