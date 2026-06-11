Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /मम्मी, मैं जरूरी हूं या... रो पड़ी मां, जब बेटे ने पूछा ऐसा सवाल! 7 साल के इस मासूम की बात सुन कांप जाएगी रूह

मम्मी, मैं जरूरी हूं या... रो पड़ी मां, जब बेटे ने पूछा ऐसा सवाल! 7 साल के इस मासूम की बात सुन कांप जाएगी रूह

आज के इस डिजिटल और भागदौड़ भरे दौर में 'वर्क-लाइफ बैलेंस' सिर्फ किताबों की बात बनकर रह गया है. एक तरफ करियर में आगे बढ़ने की होड़ है, तो दूसरी तरफ घर पर इंतजार करता मासूम बचपन. अक्सर वर्किंग मदर्स इस कशमकश में जीती हैं कि क्या वो अपने बच्चे को पूरा वक्त दे पा रही हैं?

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 11, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:25 AM IST
मम्मी, मैं जरूरी हूं या... रो पड़ी मां, जब बेटे ने पूछा ऐसा सवाल! 7 साल के इस मासूम की बात सुन कांप जाएगी रूह

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मम्मी, मैं जरूरी हूं या... रो पड़ी मां, जब 7 साल के मासूम बेटे ने पूछा ऐसा सवाल!
work life balance2 min ago
2
Study Abroad3 min ago
3
Vibhav Altekar5 min ago
4
Gold rate9 min ago
5
Blood Soaked Newspaper Front Page13 min ago