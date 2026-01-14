वर्कआउट बना काल; नर्स के साथ हुआ ऐसा भयानक हादसा कि तिनके की तरह टूट गई गर्दन

Advertisement
नॉर्वे में जिम वर्कआउट के दौरान केबल मशीन टूटने से 27 वर्षीय नर्स मैरी वेलैंड की गर्दन की हड्डी टूट गई. यह हादसा जिम मशीनों की सुरक्षा और रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 14, 2026, 05:33 PM IST
जिम जाना आजकल सेहतमंद जीवन का प्रतीक बन चुका है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है. नॉर्वे के मॉस शहर से सामने आई यह घटना हर किसी को झकझोर देने वाली है. 27 साल की नर्स मैरी वेलैंड रोज़ की तरह वर्कआउट करने जिम पहुंचीं थीं. उन्हें क्या पता था कि फिटनेस का यह सेशन उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा. एक पल में खुशहाल रूटीन डरावने हादसे में बदल गया, जब जिम मशीन ने ही उनकी गर्दन तोड़ दी. यह कहानी सिर्फ हादसे की नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही की भी है.

वर्कआउट के दौरान टूटी जिंदगी की डोर

नॉर्वे के मॉस शहर में रहने वाली 27 वर्षीय नर्स मैरी वेलैंड जिम में केबल मशीन से पेट की एक्सरसाइज कर रही थीं. तभी अचानक तेज धमाके जैसी आवाज आई. इससे पहले कि मैरी कुछ समझ पातीं, मशीन की केबल टूट गई और उससे जुड़ा भारी लोहे का टुकड़ा सीधे उनकी गर्दन पर आ गिरा. दर्द इतना भयानक था कि वह वहीं फर्श पर गिर पड़ीं. हादसे में उनकी गर्दन की ऊपरी हड्डी, जिसे सर्वाइकल वर्टिब्रा कहा जाता है, टूट गई. डॉक्टरों ने इसे ‘अनस्टेबल फ्रैक्चर’ बताया, जो जानलेवा साबित हो सकता था.

शायद मैं पैरालाइज्ड हो गई हूं 

खुद नर्स होने की वजह से मैरी को तुरंत समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है. जमीन पर लेटी मैरी के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि कहीं उन्हें लकवा न मार दे. डर के मारे वह कांपने लगीं और चिल्लाकर बोलीं कि शायद उनकी गर्दन टूट गई है. जिम स्टाफ ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने पुष्टि की कि गर्दन में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है और जरा सी भी हरकत उनकी जिंदगी खत्म कर सकती थी. यह पल मैरी के लिए शारीरिक से ज्यादा मानसिक सदमा बन गया.

जिम की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल

मैरी साल 2017 से उसी जिम में नियमित रूप से जा रही थीं और उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि मशीनें इतनी खतरनाक हो सकती हैं. मैरी का आरोप है कि जिम की मशीनों में पहले भी खराबी देखी गई थी, लेकिन मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया. जिम मैनेजर ने दावा किया कि दिसंबर में मशीनों की जांच हुई थी और केबल हैंडल के पास से टूटी. बावजूद इसके, यह हादसा जिम की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. आज मैरी का एथलीट बनने का सपना टूट चुका है. वह गर्दन के ब्रेस और पुनर्वास के सहारे जिंदगी जी रही हैं. उन्होंने जिम के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

gymGym workout

