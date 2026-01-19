पुस्तक मेले के आखिरी दिन किताबों की लूटमार! पढ़े लिखे लोगों ने उड़ाई सिविक सेंस की धज्जियां

World Book Fair Last Day Video: भारत मंडपम में चल रहे विश्व पुस्तक मेले (New Delhi World Book Fair 2026) में आखिरी दिन इतनी भीड़ उमड़ी कि किताबों की लूट शुरू हो गई. पढ़े लिखे युवाओं ने सिविक सेंस की धज्जियां उड़ा दी. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
World Book Fair: आमतौर पर माना जाता है कि जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो सिविक सेंस का ध्यान रखता है. सिविक सेंस की धज्जियां उड़ाने की जिम्मेदारी ज्यादातर अशिक्षित लोगों पर डाल दी जाती है. लेकिन इस बार ये धारणा पूरी तरह टूट चुकी है. इस बार विश्व पुस्तक मेले में आखिरी दिन जो किताबों की लूट मची है उसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और शर्म भी आ जाएगी.
कैसी मची लूट?
दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा 53 वां विश्व पुस्तक मेला (World Book Fair) रविवार को समाप्त हो गया. आखिरी दिन बड़ी संख्या में बुक लवर्स की भीड़ उमड़ी लेकिन जो वीडियो बाहर आया उसे देखकर नहीं लगता कि ये युवा सच में किताबें पढ़ते होंगे. भीड़ ने सिविक सेंस की धज्जियां उड़ा दी और किताबों को लूटने की होड़ मच गए. वीडियो देखकर आपको भी लगेगा कि पुस्तक पढ़ने वाला युवा देश को किस ओर ले जा रहा है. ज्यादातर यूजर्स इसका खूब मजाक बना रहे हैं. चलिए देखते हैं इस Book Fair में युवाओं ने कैसा उधम काटा.
कैसे उड़ी सिविक सेंस की धज्जियां?
दिल्ली के भारत मंडपम में लगे विश्व पुस्तक मेले का आखिरी दिन का वीडियो वायरल हो रहा है. World Book Fair के आखिरी दिन बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी. पुस्तक प्रेमियों की ऐसी भीड़ आपने नहीं देखी होगी. लेकिन जिनको हम 'बुक लवर्स' समझते हैं उन्होंने की पुस्तकों को लूट लिया. जी हां, पुस्तक मेले के आखिरी दिन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि शिक्षित युवा पुस्तकों को लूट रहे हैं. रैक में लगी किताबों को दूसरी किताबों से गिरा रहे हैं. उछलकर किताबों को उठा रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं कि कौन सी किताब किस लेखक की है, इस दौरान लग रही है कि भीड़ को बस किताबों से मतलब है जो भी मिल जाए. जिसके हाथ जो पुस्तक लगी उसने वही दबोच ली. चलिए वीडियो देखते हैं.
क्या है यूजर्स का रिएक्शन?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @whatshotdelhi नाम के हैंडल से शेयर किया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 10 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने सवालिया निशान लगाते हुए पूछा, "क्या ये सब बुक पढ़ते भी हैं?" दूसरे यूजर ने लिखा, "मैं बहुत खुश हूं कि मैं आखिरी दिन नहीं गई." तीसरे यूजर ने लिखा, "जब इतनी बुक सब पढ़ रहे हैं तो ये अशिक्षितों जैसी हरकत कौन कर रहा है?"
