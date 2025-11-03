Advertisement
पाकिस्तान में है सबसे बदबूदार और सस्ता होटल! एक रात का किराया है इतना कम, भिखारी भी पैसे फेंककर रुक जाए

World’s Cheapest Hotel: पाकिस्तान के पेशावर में दुनिया का सबसे सस्ता होटल सुर्खियों में है, जहां एक रात ठहरने का खर्च सिर्फ 20 रुपये है. बिना कमरा, एसी या लग्जरी के भी यह होटल यात्रियों को दिल छू लेने वाली मेहमाननवाज़ी देता है. ब्रिटिश ट्रैवल व्लॉगर के वीडियो ने इसे रातोंरात वायरल बना दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:18 AM IST
World Cheapest Hotel in Pakistan: आज जब एक सस्ता होटल भी जेब ढीली कर देता है, पाकिस्तान के पेशावर शहर का एक होटल ‘बजट ट्रैवलर्स’ के लिए वरदान बन गया है. यहां एक रात का किराया सिर्फ 70 पाकिस्तानी रुपये यानी करीब 20 भारतीय रुपये है. ब्रिटिश ट्रैवल व्लॉगर डेविड सिम्पसन ने इस होटल में ठहरने का वीडियो शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

क्या खास है इस होटल में?

यह होटल पेशावर के पुराने इलाके में स्थित है और इसका नाम Caravanserai है- ऐतिहासिक सरायों से प्रेरित, जहां कभी सिल्क रूट के व्यापारी ठहरते थे. लेकिन इस होटल में न कमरे हैं, न एसी और न ही कोई लग्जरी. मेहमान छत पर बिछी चारपाइयों पर खुले आसमान के नीचे सोते हैं. बदले में चादरें, एक पंखा, कॉमन बाथरूम और फ्री की चाय दी जाती है.

यात्रियों का अनुभव कैसा रहा?

डेविड सिम्पसन ने लिखा, “मैंने फाइव-स्टार होटलों में ठहरा हूं, लेकिन यहां जो अपनापन महसूस हुआ, वो कहीं नहीं मिला.” उनके वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं. लोग इस बात से हैरान हैं कि जहाँ एक कप चाय 20 रुपये में नहीं आती, वहां पूरी रात ठहरने की सुविधा मिल रही है. कई लोगों ने होटल की सादगी की तारीफ की, तो कुछ ने कहा, “यह होटल कई फाइव-स्टार से ज्यादा दिल वाला है.” एक यूजर ने लिखा, “यहां लग्जरी नहीं, बल्कि इंसानियत की गर्माहट मिलती है.” वहीं कुछ ने मजाक में कहा, “सब ठीक है जब तक मच्छर पार्टी में शामिल नहीं होते.”

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

होटल के मालिक हर मेहमान का व्यक्तिगत स्वागत करते हैं और जगह की पुरानी कहानियां सुनाते हैं. लग्जरी भले न हो, लेकिन लोगों को सस्ते में रुकने को मिलता है तो यही सुकून की बात है. यही इसे दुनिया का सबसे सस्ता होटल बनाता है.

