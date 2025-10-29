Viral Video: ये है दुनिया का सबसे सस्ता होटल! सिर्फ 20 रुपये में ठहरने की सुविधा

Viral Video: सोशल मीडिया पर दुनिया के सबसे सस्ते होटल का वीडियो वायरल हो रहा है. इस होटल में आपको ठहरने के लिए सिर्फ 20 रुपये देने होंगे. चलिए जानते हैं ये होटल कहां है.
Trending Photos
Viral Video: आपने फाइव स्टार और महंगे लग्जरी होटलों के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई होटल पूरी रात ठहरने के सिर्फ 20 रुपये लेता है. अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 20 रुपये में आप होटल में ठहर सकते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ये सच है. चलिए जानते हैं ये होटल कहां है और क्या सुविधा देता है.
20 रुपये में पूरी रात की नींद
इंटरनेट पर पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये सस्ता होटल और कहीं नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पेशावर में मौजूद है. यहां रात रुकने के लिए आपको 70 पाकिस्तानी रुपये यानी 20 भारतीय रुपये चुकाने होंगे. जितने रुपये की हम चाय पी जाते हैं इतने रुपये में यहां पूरी रात गुजारी जा सकती है. चलिए जानते हैं.
यात्रियों के रुकने की पसंदीदा जगह
दरअसल, ये कोई आम होटल नहीं है. इस होटल का कांसेप्ट बिल्कुल हटके है. यहां आपको कोई फाइव स्टार सुविधाएं नहीं मिलती हैं. यहां एक इमारत की छत पर खाट बिछी हैं जहां आप खुले आसमान के नीचे चांद और तारों को निहारते हुए पूरी रात गुजार सकते हैं. ये पेशावर के पुराने इलाके में मौजूद ‘कारवांसेरी’ जगह पर स्थित है. दरअसल, इस जगह की कहानी सौ साल से भी पुरानी है, यहां पहले सिल्क रूट से गुजरने वाले व्यापारी रुकते थे और आराम करते थे. ये जगह सदियों से यात्रियों की ठहरने की पसंदीदा जगह रही है.
किसने शेयर किया वीडियो?
ब्रिटिश ट्रैवल ब्लॉगर डेविड सिम्पसन ने इस वीडियो को आपने इंस्टाग्राम अकाउंट @djjsimpson पर पोस्ट किया है. उन्होंने बताया कि यहां सिर्फ 25 सेंट यानी करीब 20 रुपये में रुका जा सकता है. उन्होंने वीडियो में पूरा होटल दिखाया, जहां एक टीन शेड के नीचे खाट बिछी थीं और उन पर बिस्तर रखा हुआ था. होटल के मालिक का कहना है कि यहां रोजाना 50 से 100 यात्री ठहरते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.