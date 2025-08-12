छोटे बच्चे की तरह पानी में मस्ती कर रहा नन्हा हाथी, वीडियो देख आप भी कहेंगे 'सो क्यूट!'

Elephant Viral Video: दुनियाभर में हर साल 12 अगस्त को वर्ल्ड एलीफेंट डे मनाया जाता है. जहां इस दिन सोशल मीडिया पर एक छोटे हाथी का वीडियो लोगों को खूब भा रहा है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक हाथी पानी में मस्ती कर रहा है. जहां वीडियो में वह अपनी मां के साथ छप-छप कर रहा है. जैसे इंसानों में मां अपने छोटे बच्चों को नहलाती हैं तो वे हाथ से छप-छप करते हैं. ठीक इसी तरह यह नन्हा हाथी भी नहाते हुए खूब मस्ती कर रहा है. वीडियो तो लोग खूब पसंद कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

मस्ती करता दिखा हाथी

वीडियो की शुरुआत में यह छोटा हाथी नदी के पानी में आता है. जैसे ही वह पानी में आता है तो वह बहुत खुश हो जाता है. वह अपनी मां या बाकी हाथियों के पास जाने की बजाय वहीं पानी में लेटकर खेलने लगता है. वह कभी अपनी पीठ पर तो कभी अपने पेट के बल लेटकर पानी में इधर-उधर पलट रहा है. उसकी ये हरकतें इतनी मनमोहक हैं कि इसे देखकर कोई भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता. इससे पता चलता है कि हाथियों के बच्चे कितने शरारती और चंचल होते हैं. जैसे छोटे बच्चे मिट्टी या पानी में खेलते हैं. वैसे ही यह नन्हा हाथी भी अपनी खुशी ज़ाहिर कर रहा है.

Every drop of water is a drop of hope.Let’s make sure this moment never disappears. RT for a future where elephants roam free.#world elephant day. pic.twitter.com/3GUsvabCN0 — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) August 12, 2025

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

सोशम मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर लोग काफी कमेंट भी कर रहे हैं. दरअसल ये वीडियो पूर्व भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी सुशांत नंदा ने शेयर किया है. साथ ही उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा- कदम दर कदम, सूंड से सूंड तक, प्यारा सा बच्चा मां की निगरानी में पानी का जादू खोजता है. पानी की हर बूंद उम्मीद की एक बूंद है. आइए सुनिश्चित करें कि यह पल कभी गायब न हो. एक ऐसे भविष्य के लिए RT करें जहां हाथी आजाद घूम सकें. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- क्यूट बेबी एलीफेंट. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- कितना खूबसूरत नजारा है.