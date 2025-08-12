छोटे बच्चे की तरह पानी में मस्ती कर रहा नन्हा हाथी, वीडियो देख आप भी कहेंगे 'सो क्यूट!'
छोटे बच्चे की तरह पानी में मस्ती कर रहा नन्हा हाथी, वीडियो देख आप भी कहेंगे 'सो क्यूट!'

World Elephant day 2025: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नन्हे हाथी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जहां इस वीडियो को देखकर लोग बार-बार शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सबसे क्यूट वीडियो है. इसमें दिखता है कि एक छोटा हाथी जंगल के बीच से बहती नदी के किनारे खूब मस्ती कर रहा है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:19 PM IST
Elephant Viral Video: दुनियाभर में हर साल 12 अगस्त को वर्ल्ड एलीफेंट डे मनाया जाता है. जहां इस दिन सोशल मीडिया पर एक छोटे हाथी का वीडियो लोगों को खूब भा रहा है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक हाथी पानी में मस्ती कर रहा है. जहां वीडियो में वह अपनी मां के साथ छप-छप कर रहा है. जैसे इंसानों में मां अपने छोटे बच्चों को नहलाती हैं तो वे हाथ से छप-छप करते हैं. ठीक इसी तरह यह नन्हा हाथी भी नहाते हुए खूब मस्ती कर रहा है. वीडियो तो लोग खूब पसंद कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

मस्ती करता दिखा हाथी
वीडियो की शुरुआत में यह छोटा हाथी नदी के पानी में आता है. जैसे ही वह पानी में आता है तो वह बहुत खुश हो जाता है. वह अपनी मां या बाकी हाथियों के पास जाने की बजाय वहीं पानी में लेटकर खेलने लगता है. वह कभी अपनी पीठ पर तो कभी अपने पेट के बल लेटकर पानी में इधर-उधर पलट रहा है. उसकी ये हरकतें इतनी मनमोहक हैं कि इसे देखकर कोई भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता. इससे पता चलता है कि हाथियों के बच्चे कितने शरारती और चंचल होते हैं. जैसे छोटे बच्चे मिट्टी या पानी में खेलते हैं. वैसे ही यह नन्हा हाथी भी अपनी खुशी ज़ाहिर कर रहा है. 

लोगों ने दी प्रतिक्रिया
सोशम मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर लोग काफी कमेंट भी कर रहे हैं. दरअसल ये वीडियो पूर्व भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी सुशांत नंदा ने शेयर किया है. साथ ही उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा- कदम दर कदम, सूंड से सूंड तक, प्यारा सा बच्चा मां की निगरानी में पानी का जादू खोजता है. पानी की हर बूंद उम्मीद की एक बूंद है. आइए सुनिश्चित करें कि यह पल कभी गायब न हो. एक ऐसे भविष्य के लिए RT करें जहां हाथी आजाद घूम सकें. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- क्यूट बेबी एलीफेंट. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- कितना खूबसूरत नजारा है.

ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

