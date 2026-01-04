Advertisement
World Ends in 2026: सोशल मीडिया पर 2026 में दुनिया खत्म होने का दावा वायरल हो रहा है, लेकिन यह किसी वैज्ञानिक भविष्यवाणी पर नहीं, बल्कि एक व्यंग्यात्मक पोस्ट पर आधारित है. पोस्ट पूरी तरह सैटायर है और दुनिया को लेकर कोई वास्तविक खतरा नहीं है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:05 AM IST
क्या सच में 2026 में खत्म हो जाएगी दुनिया? 60 साल पहले की गई उस भविष्यवाणी का सच, जो अब हो रहा है वायरल

दुनिया खत्म होने की खबरें कोई नई नहीं हैं. कभी कैलेंडर पर तारीख लिख दी जाती है, कभी ग्रहों की चाल बताई जाती है और कभी किसी बाबा या भविष्यवक्ता का बयान वायरल हो जाता है. अब सोशल मीडिया पर एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि साल 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी. कहा जा रहा है कि ये भविष्यवाणी करीब 60 साल पहले की गई थी, जो अब अचानक चर्चा में आ गई है. लोग डर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और पोस्ट धड़ल्ले से शेयर हो रही हैं. लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का मजाक है? आइए जानते हैं आखिर क्या है सच्चाई.

2026 में दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी कहां से आई? 

सोशल मीडिया पेज indianhumours पर शेयर किए गए एक पोस्ट में दावा किया गया कि पहले कुछ भविष्यवाणियों में कहा गया था कि साल 2026 में दुनिया का अंत हो जाएगा. पोस्ट के मुताबिक, यह दावा किसी वैज्ञानिक या अंतरराष्ट्रीय संस्था ने नहीं, बल्कि एक “लोकल चाचा” के कथित बयानों पर आधारित था. यही वजह है कि यह पोस्ट लोगों के बीच तेजी से वायरल हो गया. कई यूजर्स ने इसे गंभीर मान लिया, तो कुछ ने इसे मजाक के तौर पर लिया. हालांकि, इस भविष्यवाणी के पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक रिकॉर्ड, वैज्ञानिक रिसर्च या प्रमाणिक दस्तावेज मौजूद नहीं है.

भविष्यवाणी का अजीब मोड़ 

पोस्ट में आगे एक चौंकाने वाला और व्यंग्यात्मक अपडेट दिया गया. लिखा गया कि जिन लोकल चाचा के बयान के आधार पर दुनिया खत्म होने की बात कही जा रही थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है. इसके साथ ही पोस्ट में मजाकिया अंदाज़ में कहा गया कि अब उन भविष्यवाणियों का भी “अप्रत्याशित अंत” हो गया. यही लाइन इस पूरे वायरल कंटेंट का असली संकेत देती है. यह खबर डराने के लिए नहीं, बल्कि हास्य और व्यंग्य के लिए बनाई गई थी, जिसे कई लोगों ने बिना समझे सच मान लिया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सच्चाई क्या है? वैज्ञानिकों और प्रशासन की दो टूक 

इस वायरल पोस्ट के आखिर में साफ तौर पर लिखा गया है कि यह कोई असली खबर नहीं है. यह पूरी तरह से सैटायर यानी मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया कंटेंट है. वैज्ञानिक संस्थाएं और सरकारी एजेंसियां पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुकी हैं कि 2026 या किसी भी साल दुनिया के खत्म होने का कोई प्रमाणित सबूत नहीं है. नासा समेत दुनिया भर की वैज्ञानिक संस्थाओं का कहना है कि ऐसी अफवाहें सिर्फ डर और भ्रम फैलाती हैं. फिलहाल धरती और मानव जीवन से जुड़ा कोई असामान्य खतरा सामने नहीं है. इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऐसी सनसनीखेज पोस्ट को आंख बंद कर सच मानने के बजाय, उनकी सच्चाई जांचना बेहद जरूरी है. दुनिया सामान्य है और यह खबर सिर्फ हंसी-मजाक के लिए बनाई गई थी.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

World Ends in 2026

Trending news

