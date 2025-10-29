स्पेन के जंगलों में दिखा दुनिया का पहला सफेद आइबेरियन लिंक्स, जिसे देख वैज्ञानिक भी हैरान हो गए

स्पेन के एक फोटोग्राफर ने ऐसा नजारा कैमरे में कैद किया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है. उन्होंने दुनिया का पहला सफेद आइबेरियन लिंक्स (Iberian Lynx) खोज निकाला है. यह लिंक्स अपनी सफेद फर और रहस्यमयी आंखों की वजह से किसी मिथक जैसा लगता है. आमतौर पर यह प्रजाति भूरे या हल्के बेज रंग की होती है, लेकिन इस लिंक्स में ल्यूसिज़्म (Leucism) नाम की दुर्लभ स्थिति पाई गई है, जिसमें शरीर के बालों में रंगद्रव्य नहीं बनता, पर आंखों का रंग सामान्य रहता है. इस वजह से यह जंगली बिल्ली किसी ‘भूतिया खूबसूरती’ जैसी दिखती है.

संकटग्रस्त प्रजाति में मिला ‘सफेद हीरा’

विश्व वन्यजीव कोष (WWF) के अनुसार, आइबेरियन लिंक्स पहले से ही दुनिया की सबसे संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है. यह बिल्ली यूरोपीय लिंक्स से लगभग आधी भारी होती है और इसकी पूंछ छोटी होती है, जिसके सिरे पर काले बाल होते हैं. चेहरे पर दाढ़ी जैसी फर और कानों पर काले बालों के गुच्छे इसकी पहचान हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि सफेद लिंक्स का मिलना प्रकृति के लिए किसी ‘जीवित खजाने’ जैसा है. हालांकि, उनका यह भी कहना है कि सफेद फर भले कैमरे पर खूबसूरत लगे, पर यह जंगली वातावरण में छिपने की उसकी क्षमता को घटा सकता है.

विलुप्ति से वापसी की कहानी

आइबेरियन लिंक्स की कहानी कभी निराशाजनक रही है. 2002 तक दुनिया में इनकी संख्या 100 से भी कम रह गई थी और सिर्फ दो छोटे ब्रीडिंग समूह बचे थे. लेकिन संरक्षण अभियानों और वन्यजीव संगठनों की मेहनत से आज इनकी संख्या फिर बढ़ने लगी है. स्पेन की सरकार और स्थानीय संगठनों ने इनके आवासों की सुरक्षा, शिकार पर प्रतिबंध और ब्रीडिंग प्रोग्राम के जरिए इसे लगभग विलुप्ति के मुहाने से वापस खींच लिया. अब इस सफेद लिंक्स का दिखना इन प्रयासों का जीवंत सबूत माना जा रहा है.

सोशल मीडिया पर छाया ‘घोस्ट लिंक्स’

इस ‘सफेद लिंक्स’ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं. लोग इसे प्रकृति की सबसे खूबसूरत देन बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “यह दिखाता है कि जब इंसान प्रकृति का सम्मान करता है, तो वो भी चमत्कार दिखाती है.” दूसरे ने कमेंट किया, “यह कोई आम बिल्ली नहीं, बल्कि जादुई जीव लगता है.” Reddit पर किसी ने इसे “कंजरवेशन डन राइट” का सबसे सुंदर उदाहरण बताया. लोगों का कहना है कि यह दृश्य साबित करता है, जब हम प्रकृति को बचाने की कोशिश करते हैं, तो वह बदले में हमें ऐसे अनोखे चमत्कारों से पुरस्कृत करती है.