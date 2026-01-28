25 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट! जानें कैसे ये Gen Z बिता रहे जिंदगी? चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

Gen Z Retirement: आज की दुनिया में यह मान लिया गया है कि 25 की उम्र से पहले करियर, पैसा और पहचान सब हासिल कर लेनी चाहिए. इसी सोच के बीच कई युवा खुद से सवाल पूछने लगे हैं कि क्या जिंदगी जीने का यही एक तरीका है. मलेशिया में शुरू हुआ एक अनोखा प्रयोग इसी सवाल का वैकल्पिक जवाब देता है, जिसे दुनिया का पहला ‘Gen Z Retirement Home’ कहा जा रहा है.

Gen Z Retirement Home का असली मकसद क्या?

यह जगह मिड-20s और अर्ली-30s के युवाओं के लिए बनाई गई है. यहां आने का मतलब हमेशा के लिए रिटायर होना नहीं, बल्कि जिंदगी को थोड़ी देर रोकना है. डेडलाइंस, टारगेट्स और 24x7 वर्क कल्चर से दूर रहकर युवा यहां धीमी रफ्तार से जीना सीखते हैं, जहां किसी से तुलना या प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन नहीं होता. कॉलेज खत्म होते ही नौकरी, कड़ी प्रतिस्पर्धा और सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाने का दबाव Gen Z को जल्दी थका रहा है. लगातार प्रोडक्टिव और रिलिवेंट रहने की मजबूरी ने कई युवाओं को मानसिक और भावनात्मक रूप से थका दिया है. यही वजह है कि यह रिटायरमेंट होम आज के समय में खास मायने रखता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: NASA की स्टार जब पहुंची फालूदा की दुकान... Sunita Williams की सादगी ने जीता केरल का दिल, वायरल हुआ Video

इस रिटायरमेंट होम में दिन कैसे गुजरते हैं?

यहां रहने वालों को फोन से दूरी बनाने और प्रकृति के करीब रहने के लिए प्रेरित किया जाता है. कोई तय शेड्यूल नहीं होता और किसी तरह की उपलब्धि का दबाव भी नहीं. दिन बिना अलार्म के शुरू होता है. लोग खुद खाना बनाते हैं, बागवानी करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, योग और मेडिटेशन करते हैं या बस चुपचाप समय बिताते हैं. यहां फोकस भागने पर नहीं, बल्कि आराम और आत्मचिंतन पर होता है.

मेंटल हेल्थ को लेकर है ये पहल

इस पहल से जुड़े लोग कहते हैं कि यह Gen Z की मानसिकता में आए बदलाव को दिखाता है. अक्सर इस पीढ़ी को कम सहनशील कहा जाता है, लेकिन समर्थकों का मानना है कि Gen Z बस अपनी थकान और भावनाओं को ईमानदारी से स्वीकार करती है. यहां सैलरी, जॉब टाइटल या फ्यूचर प्लान्स पर बात नहीं होती. बातचीत सिर्फ इस पर होती है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Airplane Facts: आसमान में उड़ते प्लेन के सभी इंजन फेल हो जाएं तो क्या होगा? जानिए 'खौफनाक' सवाल का जवाब!

यहां रुकने की अवधि कितनी होती है?

इस रिटायरमेंट होम में रुकने की कोई तय समय सीमा नहीं है. कुछ लोग कुछ दिन रहते हैं, तो कुछ हफ्तों या महीनों तक. कई युवाओं का कहना है कि यहां बिताया गया समय उनके लिए एक ‘रीसेट’ जैसा होता है, जिसके बाद वे ज्यादा साफ प्राथमिकताओं के साथ काम पर लौटते हैं. मलेशिया का यह Gen Z Retirement Home यह दिखाता है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ लगातार दौड़ना नहीं है. कभी-कभी रुकना भी आगे बढ़ने का रास्ता बन सकता है. यह प्रयोग आने वाले समय में युवाओं की जिंदगी और काम को देखने का नजरिया बदल सकता है.