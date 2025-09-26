ये है 10KG सोने से बनी ड्रेस, किसने और कहां बनाया गया... कितनी है इसकी कीमत?

World Record Gold Dress: दुनिया में आपने कई तरह की ड्रेसें देखी होंगी, लेकिन पूरी तरह से सोने से बनी ड्रेस शायद ही कभी देखी होगी. दुबई में पेश की गई यह ‘गोल्डन ड्रेस’ अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो चुकी है. इस ड्रेस का वजन 10.0812 किलो है और इसे 21 कैरेट सोने से तैयार किया गया है. इस ड्रेस को सऊदी अरब की मशहूर ज्वेलरी कंपनी अल रोमाइजन गोल्ड एंड ज्वेलरी ने डिजाइन किया. इसका नाम रखा गया है ‘दुबई ड्रेस’, जिसे शारजाह वॉच एंड ज्वेलरी एक्सपो में प्रदर्शित किया गया. इस मौके पर यह ड्रेस अपनी भव्यता और अनोखे डिजाइन की वजह से हर किसी का ध्यान खींच रही थी.

आखिर इस ड्रेस की कीमत कितनी है?

इस ड्रेस की अनुमानित कीमत AED 4.6 मिलियन यानी लगभग 11 करोड़ रुपये आंकी गई है. इतनी महंगी और अनोखी ड्रेस देखकर हर कोई दंग रह गया. फैशन और ज्वेलरी का यह मेल लग्जरी की नई परिभाषा पेश करता है. कंपनी के अनुसार यह ड्रेस चार प्रमुख हिस्सों से बनी है- एक सोने का ताज (398 ग्राम), स्टेटमेंट नेकलेस (8,810.60 ग्राम), झुमके (134.1 ग्राम) और 738.5 ग्राम का गोल्ड पीस. हर हिस्से पर बारीक नक्काशी और कीमती पत्थरों की सजावट की गई है. इसका डिजाइन यूएई की सांस्कृतिक धरोहर को सोने और ज्वेलरी के ज़रिए पेश करता है.

क्या है इसके पीछे की सोच?

अल रोमाइज़न गोल्ड के रीजनल डिप्टी मैनेजर मोहसिन अल धैबानी ने कहा कि यह ड्रेस यूएई की वैश्विक उत्कृष्टता की दृष्टि को दर्शाती है और दुबई को सोने व ज्वेलरी का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में एक और कदम है. यह न सिर्फ एक फैशन पीस है बल्कि अमीराती परंपराओं की कहानी भी सुनाती है.

शारजाह एक्सपो में और क्या दिखा?

इस एक्सपो का यह 56वां संस्करण था, जिसमें सिर्फ गोल्ड ड्रेस ही नहीं बल्कि कई और शानदार कृतियां पेश की गईं. इनमें एक गोल्ड-प्लेटेड साइकिल भी शामिल थी, जिसकी कीमत AED 1.5 मिलियन थी. इस पांच दिन के कार्यक्रम में 500 से अधिक स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया, जिनमें इटली, भारत, तुर्की, अमेरिका, रूस, जापान, चीन, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देश शामिल रहे. कुल मिलाकर 1,800 से अधिक डिजाइनर्स और आर्टिस्ट्स ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.