ईंटों से बना दुनिया का सबसे बड़ा 'पहाड़'! 1700 साल तक कैसे छिपा रहा ये रहस्यमयी ढांचा?

श्रीलंका का जेतवनारामया और तुर्की का इफिसस जैसे प्राचीन अजूबे आज भी दुनिया को चौंका रहे हैं. वहीं एक बेटे की 15,000 मील साइकिल यात्रा और एक कपल का कबाड़ जहाज को घर बनाना जुनून की मिसाल बन गया.
क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी इमारत भी हो सकती है जो डिज़्नीलैंड से 10 गुना बड़ी हो, लेकिन लोग उसके बारे में जानते तक न हों? इस हफ्ते की ट्रैवल डायरी कुछ ऐसी ही अनसुनी और हैरान कर देने वाली कहानियों से भरी है. हम आपको ले चलेंगे श्रीलंका के उस प्राचीन मेगास्ट्रक्चर के पास जिसे इतिहास ने लगभग भुला दिया था और तुर्की के उस रोमन शहर में जो इतना विशाल है कि आपकी आंखें फटी रह जाएंगी. इतना ही नहीं, इस सफर में एक ऐसा बेटा भी है जिसने पिता की याद में 15000 मील साइकिल चलाई और एक ऐसा जोड़ा जिसने कबाड़ बन चुके जहाज को अपना सपनों का महल बना लिया. ये खबरें सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जज्बात और जुनून का एक दिलचस्प कॉकटेल हैं.
श्रीलंका में चौथी शताब्दी का एक ऐसा स्मारक खड़ा है, जो कभी दुनिया की सबसे ऊंची संरचनाओं में से एक था. 'जेतवनारामया' (Jetavanaramaya) नाम का यह विशालकाय ढांचा ईंटों से बनी दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग मिसाल है. इसका जन्म धार्मिक प्रतिद्वंद्विता से हुआ था, लेकिन समय के साथ इसने भूकंप, गृहयुद्ध और उपेक्षा के दंश झेले. हैरान करने वाली बात यह है कि श्रीलंका के बाहर बहुत कम लोग इस मेगास्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं. इतिहास के कई कालखंडों में तो इसे पूरी तरह भुला दिया गया था, लेकिन अब जब इसकी खोज दोबारा हुई, तो यह अपनी भव्यता से दुनिया को चौंका रहा है. इसे बनाने में इस्तेमाल हुई ईंटों की संख्या और इसकी बनावट आज भी रहस्य बनी हुई है.
अगर आपको लगता है कि डिज़्नीलैंड बहुत विशाल है, तो आपको तुर्की के 'इफिसस' (Ephesus) शहर के बारे में जानना चाहिए. यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह प्राचीन रोमन बंदरगाह शहर 1,600 एकड़ में फैला हुआ है, जो डिज़्नीलैंड के आकार का लगभग 10 गुना है. यह शहर कभी महान सिकंदर और क्लियोपेट्रा जैसी ऐतिहासिक हस्तियों का ठिकाना हुआ करता था. आज भी यहाँ हर साल 25 लाख पर्यटक इसकी भव्यता को देखने पहुँचते हैं. रोमन इंजीनियरिंग का यह अद्भुत नमूना न केवल अपने समय का सबसे व्यस्त महानगर था, बल्कि इसकी वास्तुकला आज भी उतनी ही सुरक्षित और शानदार है, जो हमें 1,700 साल पीछे के गौरवशाली युग में ले जाती है.
कहते हैं कि अगर आंखों में सपने हों, तो कबाड़ भी सोना बन जाता है. जेनिस और ब्लेन कारमेना नामक एक कनाडाई जोड़े ने एक ऐसी लग्जरी नाव खरीदी, जो फफूंद से भरी हुई और पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी. लोगों ने उन्हें पागल समझा, लेकिन 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने उस खंडहर को अपना शानदार तैरता हुआ घर बना लिया. ऐसी ही एक कहानी अमेरिका की अमेलिया बटलर की है, जिन्होंने इटली के एक गांव में बिना देखे ही एक पुराना सस्ता घर खरीद लिया. सिर्फ खिड़की से दिखने वाले नजारे के भरोसे ली गई यह प्रॉपर्टी आज उनकी सबसे प्यारी जगह बन चुकी है. ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे 'थोड़ी सी देखभाल' पुरानी चीजों में नई जान फूंक सकती है.
रिश्तों की खूबसूरती समय की पाबंद नहीं होती. साल 2024 में इंग्लैंड के जेमी हारग्रीव्स ने अपने पिता की 1980 के दशक की विश्व यात्रा को दोहराने का फैसला किया. जेमी ने उसी ब्रांड की साइकिल पर ऑस्ट्रेलिया तक 15,000 मील सेa ज्यादा का सफर तय किया, जिसे कभी उनके पिता ने तय किया था. उन्होंने न केवल वही रास्ते चुने, बल्कि उन जगहों और लोगों से भी मिले जहां उनके पिता रुके थे. जेमी ने अपने पिता की पुरानी तस्वीरों को बिल्कुल उसी फ्रेम में दोबारा खींचकर एक इमोशनल ट्रिब्यूट दिया. उनके लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि अपने पिता के साथ एक ऐसा जुड़ाव था जिसे केवल 'समय' ने बांट रखा था.