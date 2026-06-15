World Longest Personal Name: आमतौर पर लोगों के एक, दो या ज्यादा से ज्यादा तीन नाम होते हैं. माता-पिता बहुत सोच-समझकर अपने बच्चों का नाम रखते हैं ताकि उसे पुकारने में आसानी हो. लेकिन दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जिसके नाम की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसे पढ़ने में अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएं.
मिलिए न्यूजीलैंड के रहने वाले लॉरेंस वॉटकिंस से, जिन्होंने अपना नाम बदलने का ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई. लॉरेंस के कुल 2,253 नाम हैं. हाल ही में उनका यह अनोखा रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गया है, जब लोगों को पता चला कि उनकी शादी के दौरान सिर्फ उनका पूरा नाम पढ़ने में ही शादी कराने वाले अधिकारी को पूरे 20 मिनट लग गए थे.
यह पूरी कहानी साल 1990 की है जब लॉरेंस वॉटकिंस की उम्र करीब 24 साल थी. उस समय वो ऑकलैंड की एक सिटी लाइब्रेरी में काम करते थे. लॉरेंस को कुछ अलग करने का जुनून था और उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को आदि से अंत तक पढ़ डाला. उन्हें लगा कि वो सबसे ज्यादा नाम रखने का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ सकते हैं. बस फिर क्या था, उन्होंने लाइब्रेरी की किताबों से नाम ढूंढना शुरू कर दिया. पुरानी अंग्रेजी, लैटिन, माओरी और जापानी भाषाओं के शब्दों को मिलाकर उन्होंने 2,200 से ज्यादा नामों की एक लिस्ट तैयार कर ली. इसमें उनके साथ काम करने वाले दोस्तों ने भी खूब मदद की.
लॉरेंस का यह शौक उस समय उनके लिए एक अनोखी मुसीबत बन गया जब उन्होंने शादी करने का फैसला किया. कानूनन शादी को वैध बनाने के लिए मैरिज सेलिब्रेंट को दूल्हे का पूरा कानूनी नाम पढ़ना जरूरी था. जब अधिकारी ने लॉरेंस का नाम पढ़ना शुरू किया, तो शादी के हॉल में सन्नाटा पसर गया. एक के बाद एक नाम पढ़ते-पढ़ते अधिकारी थक गया और इस पूरी प्रक्रिया में पूरे 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय लग गया. वहां मौजूद मेहमान भी इस नजारे को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे.
मजेदार बात यह है कि खुद लॉरेंस को भी अपने ये सारे नाम जुबानी याद नहीं हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने माना था कि जब भी उन्हें अपना पूरा नाम बोलना होता है, तो वो एक कागज का सहारा लेते हैं. इतना ही नहीं, वो आज भी अपने कई नामों का सही उच्चारण तक नहीं कर पाते हैं. सरकारी फॉर्म भरने और पासपोर्ट बनवाने में भी उन्हें भारी दिक्कत आती है. इसलिए आम जिंदगी में वो केवल अपने पहले तीन नामों यानी 'लॉरेंस अलोन अलोइस' का ही इस्तेमाल करते हैं.
लॉरेंस को अपना यह नाम रजिस्टर कराने के लिए कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़े थे. शुरुआत में रजिस्ट्रार जनरल ने इस अजीबोगरीब नाम को दर्ज करने से मना कर दिया था, लेकिन लॉरेंस ने हाई कोर्ट में केस जीत लिया. इस घटना के तुरंत बाद न्यूजीलैंड सरकार को होश आया और उन्होंने देश के नामकरण से जुड़े दो कानूनों को बदल दिया, ताकि भविष्य में कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की हरकत करके सरकारी सिस्टम का मजाक न उड़ा सके.
लॉरेंस का कहना है कि उनका पसंदीदा नाम 'AZ2000' है, जिसका मतलब है कि उनके नाम में A से लेकर Z तक के सारे अक्षर और 2000 से ज्यादा शब्द शामिल हैं. भले ही उनके इस फैसले को लोग पागलपन कहें, लेकिन लॉरेंस को अपने इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पर बेहद गर्व है. उनका यह रिकॉर्ड पिछले तीन दशकों से अटूट है और नए कड़े कानूनों के कारण अब शायद ही कोई उनका यह रिकॉर्ड कभी तोड़ पाएगा.