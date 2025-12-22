85 अक्षरों वाला नाम, जिसे पढ़ते-पढ़ते थक जाए जुबान लेकिन कहानी चौंकाने वाली, दुनिया की सबसे लंबी जगह के नाम की पूरी सच्चाई!

Longest Place Name In World: अगर आपको लगता है कि लंबे नाम याद रखना मुश्किल होता है, तो यह नाम आपकी सोच बदल देगा. Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu दुनिया की सबसे लंबी जगह का नाम माना जाता है. यह 85 अक्षरों का नाम है और इसका रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है. आसान भाषा में इसे Taumata Hill कहा जाता है.

यह जगह कहां पर है?

Taumata Hill न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में हॉक्स बे क्षेत्र के पोरंगाहाउ कस्बे के पास स्थित है. यह कोई शहर नहीं बल्कि एक पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई करीब 305 मीटर है. नाम की जटिलता की वजह से स्थानीय लोग भी इसे छोटे नाम से ही बुलाते हैं. इस नाम के पीछे माओरी संस्कृति से जुड़ी एक गहरी कहानी छिपी है. यह नाम माओरी योद्धा और खोजकर्ता तामाटेआ से जुड़ा है, जिन्हें कई जनजातियां अपना पूर्वज मानती हैं. नाम का अर्थ उस जगह से है, जहां तामाटेआ ने अपने प्रिय के लिए बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र बजाया था.

यह जगह पर्यटकों के बीच इतनी मशहूर क्यों?

इस पहाड़ी के पास सड़क किनारे एक बड़ा सा साइनबोर्ड लगा है, जिस पर पूरा 85 अक्षरों वाला नाम लिखा है. यही बोर्ड पर्यटकों का सबसे बड़ा आकर्षण है. दुनियाभर से लोग यहां सिर्फ इस नाम के साथ फोटो और वीडियो बनाने आते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति इस लंबे नाम को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़कर बोलता है. इससे लोगों को इसका उच्चारण समझने में आसानी होती है और यही वजह है कि यह जगह ऑनलाइन भी काफी चर्चा में रहती है.

यहां घूमने के लिए क्या-क्या देखा जा सकता है?

Taumata Hill के आसपास खुली खेती वाली जमीन और शांत माहौल है. यहां की सादगी ही इसकी खूबसूरती है. साइनबोर्ड के अलावा आसपास माओरी संस्कृति से जुड़े स्थान, स्थानीय कला संग्रहालय और ऐतिहासिक जगहें भी देखी जा सकती हैं. यहां से केप किडनैपर्स, नेपियर शहर, ते माटा पीक और हॉक्स बे की वाइनरीज आसानी से पहुंची जा सकती हैं. एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए कयाकिंग और नेचर ट्रेल्स भी मौजूद हैं.

भारतीय पर्यटकों को यह जगह अपने अनोखे रिकॉर्ड की वजह से आकर्षित करती है. इसके अलावा हॉक्स बे इलाके में वेजिटेरियन खाने के अच्छे विकल्प मिल जाते हैं. माओरी योद्धा की कहानी भारतीय महाकाव्य कथाओं जैसी लगती है, जिससे भावनात्मक जुड़ाव भी बनता है.

The longest place name in the world is in New Zealand

यहां घूमने का सही तरीका क्या है?

यह पहाड़ी प्राइवेट जमीन पर है, इसलिए अंदर जाने से पहले अनुमति लेनी होती है. यहां सेल्फ गाइडेड और गाइडेड दोनों तरह के टूर उपलब्ध हैं, जिनमें इतिहास और संस्कृति के बारे में विस्तार से बताया जाता है. भारतीय नागरिकों को न्यूजीलैंड जाने के लिए ऑनलाइन विजिटर वीजा लेना होता है. यात्रा का सबसे अच्छा समय दिसंबर से फरवरी है, जबकि कम भीड़ के लिए मार्च से मई और सितंबर से नवंबर बेहतर माने जाते हैं.