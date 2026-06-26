/मुंह खोलते ही गूंज उठी फाइटर जेट जैसी खौफनाक आवाज! इस शख्स ने चिल्लाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, कान के पर्दे फाड़ देगा Video

World Loudest Man Record: दुनिया में लोग अपने काम, हुनर या किसी खास उपलब्धि के लिए पहचाने जाते हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स की पहचान उसकी आवाज बन गई है. यह शख्स इतनी तेज आवाज में चिल्ला सकता है कि सुनने वाला हैरान रह जाए.
कैनबरा के रहने वाले जोसेफ मैकग्रेल-बेटअप ने अपनी आवाज के दम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. उन्होंने सबसे तेज चीख लगाने वाले पुरुष का खिताब अपने नाम किया है. उनकी यह उपलब्धि सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा का विषय बनी हुई है. उनकी आवाज की ताकत इतनी ज्यादा है कि यह रॉक कॉन्सर्ट की आवाज और उड़ान भरते मिलिट्री जेट के शोर के करीब मानी जा रही है.
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, जोसेफ ने मई महीने में 122.4 डेसिबल (C-weighted) की आवाज रिकॉर्ड कराई. यह आवाज इतनी तेज थी कि उन्होंने पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. अगर इसकी तुलना आम आवाज से करें तो इंसान की सामान्य बातचीत लगभग 60 डेसिबल के आसपास होती है. वहीं 120 डेसिबल के आसपास की आवाज काफी तेज मानी जाती है. जोसेफ की चीख की आवाज रॉक कॉन्सर्ट जैसी तेज आवाज के बराबर बताई जा रही है. इतना ही नहीं, उनकी आवाज की तुलना उड़ान भरते मिलिट्री जेट के शोर से भी की गई है.
जोसेफ के लिए यह रिकॉर्ड बनाना शायद इसलिए भी आसान रहा क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा है, जिसमें उन्हें तेज आवाज में बोलना पड़ता है. उन्हें कैनबरा और क्वीनबियन का आधिकारिक टाउन क्रायर (घोषणा करने वाला व्यक्ति) कहा जाता है. उनका काम सार्वजनिक कार्यक्रमों में ऊंची आवाज में घोषणाएं करना होता है, जिससे भीड़ और शोर के बीच भी उनकी आवाज लोगों तक पहुंच सके. साल 2017 में उन्हें कैनबरा का आधिकारिक टाउन क्रायर बनाया गया था. इसके बाद उन्होंने कार शो, कम्युनिटी इवेंट्स और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी आवाज का इस्तेमाल किया.
हैरानी की बात यह है कि बचपन में जोसेफ बिल्कुल अलग थे. वह बताते हैं कि बचपन में उनकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी और वह काफी शांत स्वभाव के थे. उन्होंने बताया कि स्कूल के बाद जब उन्होंने थिएटर जॉइन किया तो उन्हें अपनी आवाज पर काम करना पड़ा. थिएटर में बिना माइक्रोफोन के अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाना होता था. इसी ट्रेनिंग ने धीरे-धीरे उनकी आवाज को मजबूत बनाया. जोसेफ ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस चीज को लेकर उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, वही एक दिन उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड दिला देगी.
टाउन क्रायर प्रतियोगिताओं में आमतौर पर 'ओयेज, ओयेज' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन जोसेफ कुछ अलग करना चाहते थे. उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड बनाने के लिए सही शब्द चुनना भी एक चुनौती थी. उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर ऐसा शब्द चुना, जिससे ज्यादा डेसिबल हासिल किया जा सके. पहले उन्होंने 'क्वाइट' शब्द के बारे में सोचा था, लेकिन वह उनकी आवाज के लिए पर्याप्त नहीं लगा. आखिर में उन्होंने 'नाउ' शब्द चुना और इसी से उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया.
यह पहली बार नहीं है जब जोसेफ का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है. इससे पहले भी वह रिकॉर्ड बना चुके हैं. साल 2019 में उन्होंने तीरंदाजी में रिकॉर्ड बनाया था. उन्होंने 18 मीटर की दूरी से 40 सेंटीमीटर के टारगेट पर 10 तीर सिर्फ 1 मिनट और 0.03 सेकेंड में लगाए थे. अब आवाज के मामले में रिकॉर्ड बनाकर उन्होंने अपनी उपलब्धियों की लिस्ट और लंबी कर ली है.
इतनी तेज आवाज निकालना आसान काम नहीं है. जोसेफ ने बताया कि कई बार लगातार चिल्लाने के बाद उनकी आवाज चली जाती है. खासकर कार शो जैसे कार्यक्रमों में जहां उन्हें तेज गाड़ियों के शोर के बीच बोलना पड़ता है, वहां काफी मेहनत करनी पड़ती है. हालांकि, वह इसे अपने काम का हिस्सा मानते हैं और कहते हैं कि उन्हें यह करना पसंद है.
जोसेफ की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ आवाज की ताकत नहीं, बल्कि सालों की मेहनत और अभ्यास का नतीजा है. कई यूजर्स ने कहा कि जोसेफ की कहानी यह दिखाती है कि कोई भी इंसान अगर लगातार मेहनत करे तो अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत बना सकता है. एक शांत और शर्मीले बच्चे से दुनिया के सबसे तेज आवाज वाले इंसान बनने तक जोसेफ का सफर यह साबित करता है कि सही मेहनत और जुनून से कोई भी इंसान अपनी अलग पहचान बना सकता है.