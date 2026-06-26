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मुंह खोलते ही गूंज उठी फाइटर जेट जैसी खौफनाक आवाज! इस शख्स ने चिल्लाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, कान के पर्दे फाड़ देगा Video

World Loudest Man Record: ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा निवासी जोसेफ मैकग्रेल-बेटअप ने अपनी आवाज से ऐसा कमाल कर दिखाया है कि उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया. उन्होंने 122.4 डेसिबल की आवाज में चीख लगाकर दुनिया की सबसे तेज पुरुष आवाज का रिकॉर्ड बनाया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 26, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:49 PM IST
मुंह खोलते ही गूंज उठी फाइटर जेट जैसी खौफनाक आवाज! इस शख्स ने चिल्लाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, कान के पर्दे फाड़ देगा Video
Image Credit: Image credit: instagram/@guinnessworldrecordsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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