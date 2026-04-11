मिलिए दुनिया की सबसे सुंदर हैंडराइटिंग वाली लड़की से, सेना ने भी किया सम्मान; न रूस, भारत, अमेरिका से नहीं; बल्कि...

World’s Most Beautiful Handwriting: क्या आपको याद है बचपन में सुंदर लिखावट के लिए मिलने वाली वो तारीफें या फिर टीचर की डांट? आज के दौर में जब हमारी उंगलियां सिर्फ कीबोर्ड और टचस्क्रीन पर चलती हैं, तब एक लड़की ऐसी भी है जिसने अपनी कलम के जादू से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. लोग इसकी हैंडराइटिंग देखकर धोखा खा जाते हैं कि यह किसी इंसान ने लिखा है या कंप्यूटर से प्रिंट निकाला गया है.

कौन है यह 'हैंडराइटिंग क्वीन'?

यह कहानी किसी बड़े विकसित देश जैसे अमेरिका, रूस या जापान की नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की है. इनका नाम है प्रकृति मल्ला. प्रकृति तब चर्चा में आईं जब वे महज 14 साल की थीं और आठवीं कक्षा में पढ़ रही थीं. उनका एक स्कूल असाइनमेंट सोशल मीडिया पर क्या वायरल हुआ, रातों-रात वे ग्लोबल स्टार बन गईं.

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जब सेना ने भी झुकाया सिर

प्रकृति की प्रतिभा सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रही. उनकी अद्भुत कला और अनुशासन को देखते हुए नेपाल की सेना ने उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया. यह सम्मान न केवल उनकी लिखावट के लिए था, बल्कि उस धैर्य और एकाग्रता के लिए भी था जो आज की पीढ़ी में कम ही देखने को मिलती है.

हैंडराइटिंग या डिजिटल चमत्कार?

प्रकृति के अक्षरों के बीच का स्पेस, शब्दों का घुमाव और उनकी बनावट इतनी सटीक है कि बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स भी दंग रह जाते हैं. उनकी लिखावट 'कैलीग्राफी' का बेहतरीन नमूना पेश करती है. हाल ही में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के 51वें राष्ट्रीय दिवस पर एक हाथ से लिखा पत्र वहां के दूतावास को सौंपा, जिसकी काफी सराहना हुई.

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डिजिटल क्रांति के बीच क्यों जरूरी है कलम?

प्रकृति मल्ला की कहानी हमें याद दिलाती है कि भले ही हम कितने भी डिजिटल क्यों न हो जाएं, हाथ से लिखने का अपना एक अलग महत्व है. विशेषज्ञों का मानना है कि हाथ से लिखने से हमारी याददाश्त तेज होती है. यह कला फोकस बढ़ाने और क्रिएटिविटी को निखारने में मदद करती है. टाइप किए गए शब्दों में वो भावनाएं नहीं होतीं, जो हाथ से लिखे एक-एक अक्षर में झलकती हैं. प्रकृति मल्ला आज उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा हैं, जो कीबोर्ड के इस युग में अपनी मूल कला को खोते जा रहे हैं. उनकी कहानी साबित करती है कि अगर हुनर बेमिसाल हो, तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है.