Advertisement
trendingNow13174728
Hindi Newsजरा हटकेमिलिए दुनिया की सबसे सुंदर हैंडराइटिंग वाली लड़की से, सेना ने भी किया सम्मान; न रूस, भारत, अमेरिका से नहीं; बल्कि...

मिलिए दुनिया की सबसे सुंदर हैंडराइटिंग वाली लड़की से, सेना ने भी किया सम्मान; न रूस, भारत, अमेरिका से नहीं; बल्कि...

क्या आपने कभी ऐसी हैंडराइटिंग देखी है जो कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात दे दे? मिलिए नेपाल की प्रकृति मल्ला से, जिनकी जादुई लिखावट ने न केवल इंटरनेट पर तहलका मचाया, बल्कि दुनिया की सबसे सुंदर हैंडराइटिंग का खिताब भी जीता. जानिए कैसे?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिलिए दुनिया की सबसे सुंदर हैंडराइटिंग वाली लड़की से, सेना ने भी किया सम्मान; न रूस, भारत, अमेरिका से नहीं; बल्कि...

World’s Most Beautiful Handwriting: क्या आपको याद है बचपन में सुंदर लिखावट के लिए मिलने वाली वो तारीफें या फिर टीचर की डांट? आज के दौर में जब हमारी उंगलियां सिर्फ कीबोर्ड और टचस्क्रीन पर चलती हैं, तब एक लड़की ऐसी भी है जिसने अपनी कलम के जादू से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. लोग इसकी हैंडराइटिंग देखकर धोखा खा जाते हैं कि यह किसी इंसान ने लिखा है या कंप्यूटर से प्रिंट निकाला गया है.

कौन है यह 'हैंडराइटिंग क्वीन'?

यह कहानी किसी बड़े विकसित देश जैसे अमेरिका, रूस या जापान की नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की है. इनका नाम है प्रकृति मल्ला. प्रकृति तब चर्चा में आईं जब वे महज 14 साल की थीं और आठवीं कक्षा में पढ़ रही थीं. उनका एक स्कूल असाइनमेंट सोशल मीडिया पर क्या वायरल हुआ, रातों-रात वे ग्लोबल स्टार बन गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

नामकरण समारोह में गूंजा विराट का नाम! RCB की जर्सी पहनकर सामने आया नन्हा किंग कोहली

जब सेना ने भी झुकाया सिर

प्रकृति की प्रतिभा सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रही. उनकी अद्भुत कला और अनुशासन को देखते हुए नेपाल की सेना ने उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया. यह सम्मान न केवल उनकी लिखावट के लिए था, बल्कि उस धैर्य और एकाग्रता के लिए भी था जो आज की पीढ़ी में कम ही देखने को मिलती है.

हैंडराइटिंग या डिजिटल चमत्कार?

प्रकृति के अक्षरों के बीच का स्पेस, शब्दों का घुमाव और उनकी बनावट इतनी सटीक है कि बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स भी दंग रह जाते हैं. उनकी लिखावट 'कैलीग्राफी' का बेहतरीन नमूना पेश करती है. हाल ही में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के 51वें राष्ट्रीय दिवस पर एक हाथ से लिखा पत्र वहां के दूतावास को सौंपा, जिसकी काफी सराहना हुई.

Bumble डेट करने वाले सावधान! डेटिंग वाली लड़की निकली लुटेरी, रेस्टोरेंट का बिल वायरल

डिजिटल क्रांति के बीच क्यों जरूरी है कलम?

प्रकृति मल्ला की कहानी हमें याद दिलाती है कि भले ही हम कितने भी डिजिटल क्यों न हो जाएं, हाथ से लिखने का अपना एक अलग महत्व है. विशेषज्ञों का मानना है कि हाथ से लिखने से हमारी याददाश्त तेज होती है. यह कला फोकस बढ़ाने और क्रिएटिविटी को निखारने में मदद करती है. टाइप किए गए शब्दों में वो भावनाएं नहीं होतीं, जो हाथ से लिखे एक-एक अक्षर में झलकती हैं. प्रकृति मल्ला आज उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा हैं, जो कीबोर्ड के इस युग में अपनी मूल कला को खोते जा रहे हैं. उनकी कहानी साबित करती है कि अगर हुनर बेमिसाल हो, तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

world most beautiful handwritingPrakriti Malla

Trending news

भाजपा ने बिगाड़ा TMC का गणित? शाह के एक ऐलान से ममता के 'M फैक्टर' में लगेगी सेंध
West Bengal Election 2026
भाजपा ने बिगाड़ा TMC का गणित? शाह के एक ऐलान से ममता के 'M फैक्टर' में लगेगी सेंध
40 दिन लड़कर भी ईरान से क्यों नहीं जीत सका अमेरिका? एक्सपर्ट ने खोल दिया रहस्य
iran america war
40 दिन लड़कर भी ईरान से क्यों नहीं जीत सका अमेरिका? एक्सपर्ट ने खोल दिया रहस्य
पहले हाथ जोड़ा फिर करीब आकर राहुल गांधी से PM मोदी ने की बात, वीडियो वायरल
PM Modi
पहले हाथ जोड़ा फिर करीब आकर राहुल गांधी से PM मोदी ने की बात, वीडियो वायरल
अनाज संकट पर CM मान की प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक, लिफ्टिंग-RDF के उठे मुद्दे
Bhagwant Singh Mann
अनाज संकट पर CM मान की प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक, लिफ्टिंग-RDF के उठे मुद्दे
ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
Hyderabad News
ठुकराए जाने पर प्रेमी ने लगाया खूनी इंजेक्शन, परेशान गर्लफ्रेंड ने कर लिया सुसाइड
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
weather update
बारिश, तेज हवाएं या फिर कुछ और...कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? IMD ने कर दिया अलर्ट
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
Supreme Court
'शांति से बैठो, 15 हजार रुपये दो, खुश रहो', पति को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी नसीहत?
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
West Bengal
ममता राज में मालदा के हिंदू कैसे जीते हैं? दंगा पीड़ितों की गवाही का देखिए वीडियो
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
Mustard
देश का वो इकलौता राज्य, जो कहलाता है ‘सरसों किंग’; फिर भी खपत में कहीं नहीं आता नजर
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस
Maharashtra Politic
महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच शिंदे ने बता दी सच्चाई, खत्म हुआ सस्पेंस