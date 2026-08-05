/ऐसा गांव जहां रहते हैं सिर्फ 627 लोग, लेकिन चालान से होती है लाखों में कमाई! टूरिस्ट फूंक-फूंककर रखते हैं कदम

World Most Beautiful Village: क्या कभी आपने सोचा है कि किसी गांव की खूबसूरती ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी? इंग्लैंड के कॉट्सवोल्ड्स में मौजूद बिबरी नाम का एक छोटा सा गांव आजकल खबरों में छाया हुआ है. फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 'दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव' का दर्जा मिलने के बाद यहां टूरिस्ट की ऐसी भीड़ उमड़ी है कि स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है. हालत यह है कि चालान काट-काट कर प्रशासन ने एक साल में करीब 58 लाख रुपये वसूल लिए हैं.
बिबरी गांव की कुल आबादी महज 627 लोगों की है. 17वीं सदी के ऐतिहासिक कॉटेजेस और खूबसूरत पानी के मैदान इस गांव को किसी सपने जैसा बनाते हैं. सदियों पहले कवि विलियम मॉरिस ने इसे 'इंग्लैंड का सबसे सुंदर गांव' कहा था, तो वहीं जापान के सम्राट हिरोहितो ने इसे एक 'पवित्र स्थल' बताया था. लेकिन 'द इंडिपेंडेंट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, यही खूबसूरती अब गांव वालों के लिए सिरदर्द बन चुकी है.
गांव में गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह बहुत कम है. इसके बावजूद हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक अपनी गाड़ियों से यहां पहुंच रहे हैं. जगह न मिलने पर पर्यटक लोगों के घरों के बाहर, फुटपाथों पर और 'डबल येलो लाइन्स' (नो-पार्किंग जोन) पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं. इस वजह से गांव में आए दिन पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के बीच लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं. एक बार तो चालान हटाने को लेकर हुए विवाद में एक पर्यटक ने स्थानीय निवासी के पैर पर कार चढ़ा दी थी.
हालात बिगड़ते देख ग्लोस्टरशायर काउंटी काउंसिल को कड़े कदम उठाने पड़े. साल 2019 में जहां पूरे साल में सिर्फ 28 चालान कटे थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 651 हो गई. इन चालानों के जरिए प्रशासन ने एक साल में 45,570 पाउंड यानी लगभग 58 लाख रुपये का जुर्माना वसूला. अगर कोई दो हफ्ते के अंदर चालान भरता है तो उसे 35 पाउंड देने होते हैं, वर्ना जुर्माना बढ़कर 70 पाउंड हो जाता है.
दिलचस्प बात यह है कि गांव में ट्रैफिक नियम लागू करने और निगरानी रखने में प्रशासन का हर महीने लगभग 4,000 पाउंड का खर्चा आ रहा है. चालान से मिलने वाला पैसा इस खर्चे को पूरा नहीं कर पा रहा है. इसलिए अब प्रशासन यहां मार्च से अक्टूबर के बीच 'पे-एंड-डिस्प्ले' पार्किंग व्यवस्था लागू करने की योजना बना रहा है. इसके तहत दो घंटे की पार्किंग के लिए पर्यटकों को 6 से 7 पाउंड देने होंगे. प्रशासन को उम्मीद है कि इससे आने वाले सालों में गांव की कमाई और बढ़ेगी, लेकिन गांव वालों को फिलहाल शांति मिलने के आसार कम ही दिख रहे हैं.