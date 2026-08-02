/दीवारों पर बिखरे रंग, गलियों में बसती कहानियां! भारत से लेकर दुनिया तक ये रंगीन शहर बना देंगे आपकी ट्रिप यादगार

बारिश के बाद धुली हुई रंग-बिरंगी गलियां, चमकती दीवारें और हर मोड़ पर नया नजारा... कुछ शहर ऐसे होते हैं, जहां पहुंचते ही लगता है जैसे किसी कलाकार की बनाई पेंटिंग के अंदर आ गए हों. दुनिया में कई जगहें अपनी इमारतों, सड़कों और घरों के रंगों की वजह से मशहूर हैं. इन शहरों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां का हर रंग सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि वहां के इतिहास, मौसम, संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है.
अगर आप भी ऐसी जगहों की तलाश में हैं, जहां हर फोटो पोस्टकार्ड जैसी आए और हर गली अपनी अलग कहानी सुनाए, तो ये रंगीन शहर आपकी अगली ट्रिप के लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं. इन शहरों की गलियों में टहलते हुए ऐसा महसूस होता है, मानो आप किसी कलाकार की खूबसूरत पेंटिंग के अंदर घूम रहे हों.
राजस्थान का जोधपुर दुनिया भर में 'ब्लू सिटी' के नाम से जाना जाता है. मेहरानगढ़ किले के आसपास फैले पुराने शहर में सैकड़ों घर नीले रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं. कहा जाता है कि पहले यह रंग ब्राह्मण परिवारों की पहचान माना जाता था. बाद में दूसरे लोगों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया. एक मान्यता यह भी है कि नीला रंग गर्मी कम महसूस कराने में मदद करता है और कीड़ों को भी दूर रखता है. मानसून में जब नीली गलियों पर हल्की बारिश होती है, तब पूरा इलाका और भी खूबसूरत नजर आता है.
मैक्सिको का छोटा सा शहर इजामल पहली नजर में ही लोगों का दिल जीत लेता है. यहां लगभग हर इमारत चमकदार पीले रंग में रंगी हुई दिखाई देती है. इस रंग के पीछे धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों वजहें बताई जाती हैं. कुछ लोग इसे आध्यात्मिक पहचान से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे शहर की सांस्कृतिक विरासत मानते हैं. आज यह रंग ही इजामल की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है.
इटली का अल्बेरोबेलो अपने ट्रुली घरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. इन घरों की शंकु जैसी छतें और सफेद दीवारें इसे बाकी शहरों से बिल्कुल अलग बनाती हैं. सफेद रंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं लगाया जाता, बल्कि यह तेज धूप को परावर्तित करके घरों के अंदर का तापमान भी कम रखता है. यही वजह है कि इस गांव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिल चुका है.
अगर आपने सोशल मीडिया पर पूरी तरह नीले रंग से रंगी गलियां देखी हैं, तो संभव है कि वह मोरक्को का शेफचाउएन ही हो. यहां घर, सीढ़ियां, गलियां और दरवाजे तक नीले रंग में रंगे हुए मिलते हैं. कुछ लोग इस रंग को आध्यात्मिक शांति से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे यहूदी परंपरा का हिस्सा मानते हैं. वजह चाहे जो भी हो, यहां पहुंचने वाला हर टूरिस्ट इसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है.
इटली का बुरानो किसी रंगों के त्योहार जैसा दिखाई देता है. यहां हर घर अलग रंग में रंगा हुआ है. लाल, हरा, नीला, गुलाबी, पीला और नारंगी... पूरा शहर किसी इंद्रधनुष जैसा लगता है. दिलचस्प बात यह है कि यहां कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से घर का रंग नहीं बदल सकता. इसके लिए स्थानीय प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है, जिससे शहर की पहचान बनी रहे. यही वजह है कि बुरानो दुनिया के सबसे खूबसूरत फोटोग्राफी डेस्टिनेशन में गिना जाता है.
ग्रीस का ओइया गांव समुद्र के किनारे बसा है और अपनी सफेद इमारतों व नीले गुंबद वाले चर्चों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. धूप में चमकती सफेद दीवारें और पीछे फैला नीला समुद्र ऐसा नजारा बनाते हैं, जिसे लोग जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर देखना चाहते हैं. यहां हर शाम होने वाला सनसेट हजारों टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है.
स्पेन का जुजकार कभी पूरी तरह सफेद गांव हुआ करता था. लेकिन साल 2011 में हॉलीवुड फिल्म 'द स्मर्फ्स' के प्रमोशन के दौरान पूरे गांव को नीले रंग में रंग दिया गया. फिल्म खत्म होने के बाद भी गांव वालों ने इस रंग को नहीं हटाया, क्योंकि इससे टूरिज्म तेजी से बढ़ गया था. आज यह गांव पूरी दुनिया में 'ब्लू विलेज' के नाम से जाना जाता है.
मोरक्को का ऐत बेनहड्डू अपनी मिट्टी से बने घरों के कारण बेहद अलग दिखाई देता है. यहां के घर मिट्टी, पुआल और प्राकृतिक सामग्री से बनाए गए हैं. इसी वजह से पूरा गांव रेगिस्तान के प्राकृतिक रंग में घुला-मिला नजर आता है. कई इंटरनेशनल फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग भी यहां हो चुकी है.
इन शहरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां रंग सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं चुने गए. कहीं गर्मी कम करने के लिए सफेद रंग अपनाया गया, कहीं धार्मिक परंपरा की वजह से नीला रंग इस्तेमाल हुआ, तो कहीं पूरे शहर की पहचान ही एक खास रंग बन गई. यही वजह है कि इन शहरों में घूमना सिर्फ ट्रैवल नहीं, बल्कि वहां के इतिहास और संस्कृति को करीब से महसूस करने जैसा अनुभव बन जाता है.
आज जब ज्यादातर शहर एक जैसे दिखने लगे हैं, तब दुनिया के ये रंगीन शहर अलग पहचान बनाकर खड़े हैं. अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है, नई संस्कृति को करीब से जानना अच्छा लगता है या फिर सोशल मीडिया के लिए शानदार लोकेशन की तलाश रहती है, तो ये जगहें आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगी. भारत के जोधपुर से लेकर ग्रीस के ओइया और मोरक्को के शेफचाउएन तक हर शहर यह साबित करता है कि कभी-कभी एक रंग भी किसी जगह की पूरी पहचान बदल सकता है. शायद यही वजह है कि इन शहरों से लौटने वाले लोग सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, बल्कि जिंदगीभर की खूबसूरत यादें भी अपने साथ लेकर आते हैं.