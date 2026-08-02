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दीवारों पर बिखरे रंग, गलियों में बसती कहानियां! भारत से लेकर दुनिया तक ये रंगीन शहर बना देंगे आपकी ट्रिप यादगार

अगर आपको ऐसी जगहों पर घूमना पसंद है, जहां की हर गली किसी पेंटिंग जैसी लगे, हर मोड़ पर फोटो खिंचवाने का मन करे और हर दीवार के पीछे कोई दिलचस्प कहानी छिपी हो, तो दुनिया के ये रंगीन शहर आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए. भारत की ब्लू सिटी जोधपुर से लेकर ग्रीस, मोरक्को, इटली और मैक्सिको तक कई ऐसी जगहें हैं, जहां रंग सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाते, बल्कि वहां की संस्कृति, इतिहास और पहचान का हिस्सा बन चुके हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 02, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:06 PM IST
दीवारों पर बिखरे रंग, गलियों में बसती कहानियां! भारत से लेकर दुनिया तक ये रंगीन शहर बना देंगे आपकी ट्रिप यादगार
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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