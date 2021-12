औरतें न दिखें खूबसूरत, इसलिए उनके साथ की जाती है भयावह चीज; मुंह में घुसा देते हैं 'डिस्क'

Most Dreaded Tribe: दुनियाभर में आदिवासियों (Most Dreaded Tribe of World) की बहुत सारी जनजातियां मौजूद हैं. आदिवासियों की कुछ जनजातियों को बहुत ही ज्यादा खूंखार माना जाता है. आज हम आपको एक ऐसी जनजाति (Ethiopia Mursi Tribe) के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी औरतें के साथ बहुत ही भयावह चीजें करते हैं. दक्षिण इथियोपिया के जंगलों और सूडान बॉर्डर पर स्थित ओमान घाटी में आदिवासियों (Mursi Tribe of Ethiopia) की एक जनजाति रहती है. इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति माना जाता है.

महिलाओं के साथ करते हैं भयावह कृत्य

ये मुर्सी जनजाति (Mursi Tribe) के नाम से दुनियाभर में जानी जाती है. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुर्सी जनजाति (Mursi Tribe) अपनी औरते कें साथ दिल दहलाने देने वाली बॉडी मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाती है. इस जनजाति के लोग अपनी औरतों को बदसूरत दिखाने के लिए उनके निचले होंठ में एक गोल लकड़ी अथवा मिट्टी से बनी डिस्क पहना देते हैं.

दरअसल, इस जनजाति का सदियों से मानना रहा है कि ऐसा करने से महिलाएं कम खूबसूरत या बदसूरत दिखेंगी. इससे उन्हें कोई बुरी नजर नहीं लगेगी. यह जनजाति आज भी अपनी महिलाओं के साथ सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को निभाती आ रही है. इस जनजाति के लोग सिर्फ जंगलों में ही रहना पसंद करते है. यहां तक कि इनकी निजी जिंदगी में सरकार भी दखल नहीं दे सकती.

मानी जाती है सबसे खतरनाक जनजाति

इस जनजाति को दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति इसलिए माना जाता है क्योंकि ये लोग किसी की हत्या करने से पहले एक सेकेंड भी नहीं सोचते. उनके खिलाफ काम करने वालों की हत्या करना उनके लिए गौरव की बात होती है. मुर्सी जनजाति मार-काट करने के लिए कई साल पुराने हथियार का इस्तेमाल करती है. ये हथियार बहुत ही खास तरीके से बनाए जाते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को अगले ही पल मारा जा सकता है.

इनके इलाके में जाते ही मिलती है मौत

इथियोपिया के जंगलों में इस जनजाति की लगभग 10 हजार आबादी रहती है. अगर कोई भी व्यक्ति गलती से भी इनके इलाकें में चला गया तो उसे सीधा मौत मिलती है. यहां के लोग मानते हैं कि किसी को मारे बिना जीवन का चक्र नहीं चल सकता है. यदि वह किसी को मार नहीं पाते तो अपने जीवन को व्यर्थ मानते हैं. इससे बेहतर है कि वह खुद ही खत्म कर लें.

