इतना महंगा परफ्यूम, इसकी एक बोतल की कीमत में 7 पुश्ते कर लेंगी ऐशो-आराम! जानें कहां पर रखा है ये?

World Most Expensive Perfume: दुबई में लॉन्च हुआ 10.8 करोड़ रुपये का परफ्यूम ‘शुमुख’, जो हीरों से जड़ा है, खुद-ब-खुद स्प्रे करता है और दो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है. यह दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम बनकर चर्चा में है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 11, 2025, 03:46 PM IST
Diamond Perfume Bottle: दुबई ने दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम ‘शुमुख’ लॉन्च करके लग्जरी की परिभाषा ही बदल दी है. परफ्यूमर असघर आदम अली ने इसे तैयार करने में लगभग तीन साल लगाए और करीब 500 फॉर्मूले ट्राय करने के बाद इसकी परफेक्ट खुशबू तय की गई. असघर नबील परफ्यूम के फाउंडर हैं. इसकी कीमत 1.3 मिलियन डॉलर यानी लगभग 10.8 करोड़ रुपये है.

इस परफ्यूम की बोतल इतनी खास क्यों?

शुमुख की 3 लीटर की मुरानो ग्लास बोतल एक 1.97 मीटर ऊंची डिस्प्ले स्ट्रक्चर में रखी गई है, जो किसी लग्जरी आर्ट पीस से कम नहीं दिखती. यह संरचना 3,571 हीरों, 2.5 किलो 18 कैरेट सोने, 5.9 किलो शुद्ध चांदी, पर्ल्स और स्विस टोपाज से सजी हुई है. इसे देखकर लगता है मानो कला, संस्कृति और शाहीपन एक साथ मिल गए हों.

यह भी पढ़ें: घर पर रंगरेलिया मना रहा था पति, बीवी लौटी घर तो गर्लफ्रेंड को लटका दिया 10वीं मंजिल पर! फिर जो हुआ...

इसके डिजाइन में आखिर क्या छिपा?

‘शुमुख’ का अर्थ है सबसे योग्य और इसके डिजाइन में दुबई की पहचान बड़ी खूबसूरती से उकेरी गई है. इसमें फाल्कन, अरेबियन हॉर्स, गुलाब, मोतियों जैसे प्रतीक शामिल हैं. साथ ही इसका स्ट्रक्चर दुबई के स्काईलाइन से प्रेरित है, जो आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत दोनों का मेल दिखाता है. यह यूनिसेक्स परफ्यूम है और इसमें मिडिल-ईस्ट की क्लासिक खुशबुओं का मिक्स्चर है. अगरवुड, स्मोकी फ्रैंकिंसेंस, डीप मस्क, गर्म सैंडलवुड और एंबर इसकी बेस नोट्स बनाते हैं. इसके ऊपर तुर्की गुलाब और यलंग-यलंग की हल्की फ्लोरल लेयर इसे और भी मुलायम, रिच और लेयर्ड बनाती है.

यह भी पढ़ें: ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड निकला 3 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर! मालिक को पता चला तो उड़ गई नींद

कौन से रिकॉर्ड इसे दुनिया से अलग खड़ा करते हैं?

शुमुख ने एक नहीं बल्कि दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. पहला, एक परफ्यूम बोतल पर सबसे ज्यादा हीरे होने का रिकॉर्ड. दूसरा, दुनिया का सबसे ऊंचा रिमोट-कंट्रोल्ड परफ्यूम स्प्रे स्ट्रक्चर. यह महज खड़ा नहीं है, बल्कि खुद-ब-खुद परफ्यूम स्प्रे भी कर सकता है, जो टेक्नोलॉजी और लक्जरी का अनोखा मेल है. मिडिल-ईस्ट में परफ्यूम का सांस्कृतिक महत्व बेहद गहरा है. 2017 में 6.1 बिलियन डॉलर के मार्केट के साथ, यूएई अल्ट्रा-प्रीमियम परफ्यूम इनोवेशन में सबसे आगे रहा है. शुमुख ने अब क्लाइव क्रिश्चियन के ‘इम्पीरियल मेजेस्टी’ और DKNY के ‘मिलियन डॉलर बॉटल’ जैसे पुराने रिकॉर्ड होल्डर्स को भी पीछे छोड़ दिया है.

