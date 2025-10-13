ये है दुनिया का सबसे महंगा साबुन, कुछ खास लोग ही कर पाते हैं यूज, जानें कीमत

worlds Most Expensive Soap: हम में से ज्यादातर लोग रोज सुबह नहाते समय साबुन का इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग खास ब्रांड का ही साबुन यूज करते हैं. वहीं कुछ लोगों को ब्रांड से कोई लेना देना नहीं होता है. उन्हें बस साबुन मिल जाएं और वे नहा लें. ये लोग इतने में ही खुश रहते है. आमतौर पर साधारण साबुन 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का आ जाता है. हम सस्ते से लेकर कई सौ रुपये तक के साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी साबुन कौन सी है. चाहिए हम बताते हैं.

साबुन का इस्तेमाल हम रोजाना की जिंदगी में करते हैं. कभी हाथ धोने के लिए तो कभी नहाने में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे महंगा साबुन कौन सा है. दरअसल, दुनिया का सबसे महंगा साबुन लेबनान के त्रिपोली में मशहूर कंपनी 'बदर हसन एंड संस' द्वारा बनाया जाता है. मिली जानकारी के अनुसार ये लग्जरी साबुन 'खान अल सबौन' के नाम से जाना जाता है. ये साबुन इसलिए खास है क्योंकि इसे सदियों पुरानी परंपरा से बनाया जाता है. इसमें खास लाभकारी तेल और नेचुरल सुगंध का यूज किया जाता है. कंपनी 500 सालों से भी ज्यादा समय से ये लग्जरी साबुन बना रही है. इसमें प्राचीन तरीकों को मॉडर्न तरीकों के साथ जोड़ा गया है.



लग्जरी साबुन

इसमें गिरने वाली बेशकीमती चीजें ही इस साबुन को बाकि सबसे अलग और खास बनाती हैं. इस साबुन में सोने के पाउडर और हीरे जड़े हुए होते हैं. इसमें नेचुरल तेल और नेचुरल खुशबू की वजह से ये स्किन के लिए काफी फायदेमंद होती है.

कहां मिलता है ये साबुन?

इन साबुनों को नॉर्मल दुकानों पर नहीं बेचा है. ये साबुन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की कुछ स्पेशल दुकानों पर ही मिलता है. इस साबुन पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई जाती है. इस साबुन की कीमत लगभग 2800 डॉलर प्रति बार है. ये कीमत भारतीय रुपयों में दो से ढाई लाख के आसपास होती है. इस साबुन का आकार पहले पनीर के टुकड़े जितना था जो कि बाद में बदल दिया गया. इसी के साथ यह खास और सबसे महंगें संस्करण सिर्फ चुनिंदा मेहमानों के लिए ही बनाए जाते हैं.

