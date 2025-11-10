Advertisement
trendingNow12995616
Hindi Newsजरा हटके

सन 1943 की स्टील घड़ी 1,55,99,66,320 रुपये में बिकी, जानें आखिर क्या है इसका पुराना किस्सा?

Patek Philippe Watch: 1943 में बनी Patek Philippe की स्टेनलेस स्टील घड़ी ने फिर रचा इतिहास. 17.6 मिलियन डॉलर में बिकी यह टाइमपीस दुनिया की सबसे महंगी घड़ी बन गई है. जानिए क्यों इस घड़ी को मिथकीय दर्जा दिया गया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 10, 2025, 09:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सन 1943 की स्टील घड़ी 1,55,99,66,320 रुपये में बिकी, जानें आखिर क्या है इसका पुराना किस्सा?

World Most Expensive Watch: जेनेवा के होटल प्रेसिडेंट में हुई एक ऐतिहासिक नीलामी में Patek Philippe की 1943 की घड़ी 14,190,000 स्विस फ्रैंक यानी करीब 17.6 मिलियन डॉलर (1,55,99,66,320 रुपये) में बिकी. यह वही घड़ी है जिसने 2016 में भी रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन इस बार उसने अपने ही पिछले दाम को पार कर फिर इतिहास रचा. नीलामी हाउस फिलिप्स ने बताया कि महज 9 मिनट 30 सेकंड में पांच लोगों ने बोली लगाई और अंतत यह घड़ी फोन बिडर को मिल गई.

यह भी पढ़ें: धरती पर ही है दूसरी दुनिया! दरवाजा खुलते ही -62 डिग्री और खून जमा देने वाली ठंड, रूह कंपा देगा ये Video

क्या है इस घड़ी की खासियत?

Add Zee News as a Preferred Source

यह घड़ी पाटेक फिलिप परपिचुअल कैलेंडर क्रोनोग्राफ रिफ्रेंस (Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph Reference) 1518 मॉडल की है, जो 1941 में लॉन्च हुई थी. यह दुनिया की पहली सीरियल प्रोडक्शन परपिचुअल कैलेंडर क्रोनोग्राफ वॉच थी. खास बात यह है कि यह स्टेनलेस स्टील में बनी केवल चार घड़ियों में से एक है. बाकी ज्यादातर वॉच पीली या गुलाबी गोल्ड में बनाई गई थीं.

इतिहास में इस घड़ी का क्या स्थान है?

इस वॉच को 2016 में 11 मिलियन फ्रैंक में बेचा गया था. फिर 2017 में पॉल न्यूमैन की Rolex Daytona ने 17.8 मिलियन डॉलर में यह रिकॉर्ड तोड़ा और 2019 में पाटेक फिलिप ग्रैंडमास्टर चिम ने 31 मिलियन डॉलर में नया इतिहास रचा. इसके बावजूद Reference 1518 का नाम आज भी ‘सबसे ऐतिहासिक घड़ियों’ में गिना जाता है.

यह भी पढ़ें: जिम ट्रेनर ने लिखी ऐसी ट्रेनिंग रूटीन, पढ़कर लाखों लोगों की हंसी ही कंट्रोल नहीं हुई! यूजर्स ने यूं लिए मजे

क्यों कहा जाता है इसे कलेक्टर का सपना?

नीलामी हाउस फिलिप्स का कहना है कि जिस कलेक्टर के पास यह घड़ी होती है, वह अपने शौक की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका होता है. इस घड़ी की डिजाइन, मेकैनिकल इनोवेशन और दुर्लभता इसे एक मिथकीय टाइमपीस बना देती है, जिसे इतिहास, कला और इंजीनियरिंग का संगम माना जाता है. फिलिप्स के अनुसार, दो दिन चली नीलामी में कुल 207 घड़ियों की बिक्री से 66.8 मिलियन स्विस फ्रैंक जुटाए गए जो किसी भी वॉच ऑक्शन के लिए अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है. इसमें 72 देशों के 1,886 रजिस्टर्ड बिडर्स ने हिस्सा लिया, जिससे यह इवेंट एक वैश्विक आकर्षण बन गया.

इतनी लिमिटेड स्टील घड़ियां क्यों बनाईं?

दिलचस्प बात यह है कि अब तक कोई नहीं जानता कि कंपनी ने केवल चार ही स्टेनलेस स्टील 1518 क्यों बनाई थीं. शायद यही रहस्य इस घड़ी को और भी ज्यादा कीमती और चर्चा योग्य बनाता है. एक ऐसा टाइमपीस, जो सिर्फ समय नहीं बताता, बल्कि इतिहास की धड़कन को भी संजोए हुए है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

world most expensive watchPatek Philippe

Trending news

थरूर की डिप्लोमेसी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है? इस बार मुस्कुराहट ने बेचैन किया
shashi tharoor news
थरूर की डिप्लोमेसी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है? इस बार मुस्कुराहट ने बेचैन किया
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
amar chitra katha
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
#Indian Army
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
Weather
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
SpiceJet flight
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Kerala
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
Omar Abdullah
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
Indian Navy
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
India Pakistan News in Hindi
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
Assam
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?