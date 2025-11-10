सन 1943 की स्टील घड़ी 1,55,99,66,320 रुपये में बिकी, जानें आखिर क्या है इसका पुराना किस्सा?

World Most Expensive Watch: जेनेवा के होटल प्रेसिडेंट में हुई एक ऐतिहासिक नीलामी में Patek Philippe की 1943 की घड़ी 14,190,000 स्विस फ्रैंक यानी करीब 17.6 मिलियन डॉलर (1,55,99,66,320 रुपये) में बिकी. यह वही घड़ी है जिसने 2016 में भी रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन इस बार उसने अपने ही पिछले दाम को पार कर फिर इतिहास रचा. नीलामी हाउस फिलिप्स ने बताया कि महज 9 मिनट 30 सेकंड में पांच लोगों ने बोली लगाई और अंतत यह घड़ी फोन बिडर को मिल गई.

क्या है इस घड़ी की खासियत?

यह घड़ी पाटेक फिलिप परपिचुअल कैलेंडर क्रोनोग्राफ रिफ्रेंस (Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph Reference) 1518 मॉडल की है, जो 1941 में लॉन्च हुई थी. यह दुनिया की पहली सीरियल प्रोडक्शन परपिचुअल कैलेंडर क्रोनोग्राफ वॉच थी. खास बात यह है कि यह स्टेनलेस स्टील में बनी केवल चार घड़ियों में से एक है. बाकी ज्यादातर वॉच पीली या गुलाबी गोल्ड में बनाई गई थीं.

इतिहास में इस घड़ी का क्या स्थान है?

इस वॉच को 2016 में 11 मिलियन फ्रैंक में बेचा गया था. फिर 2017 में पॉल न्यूमैन की Rolex Daytona ने 17.8 मिलियन डॉलर में यह रिकॉर्ड तोड़ा और 2019 में पाटेक फिलिप ग्रैंडमास्टर चिम ने 31 मिलियन डॉलर में नया इतिहास रचा. इसके बावजूद Reference 1518 का नाम आज भी ‘सबसे ऐतिहासिक घड़ियों’ में गिना जाता है.

क्यों कहा जाता है इसे कलेक्टर का सपना?

नीलामी हाउस फिलिप्स का कहना है कि जिस कलेक्टर के पास यह घड़ी होती है, वह अपने शौक की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका होता है. इस घड़ी की डिजाइन, मेकैनिकल इनोवेशन और दुर्लभता इसे एक मिथकीय टाइमपीस बना देती है, जिसे इतिहास, कला और इंजीनियरिंग का संगम माना जाता है. फिलिप्स के अनुसार, दो दिन चली नीलामी में कुल 207 घड़ियों की बिक्री से 66.8 मिलियन स्विस फ्रैंक जुटाए गए जो किसी भी वॉच ऑक्शन के लिए अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है. इसमें 72 देशों के 1,886 रजिस्टर्ड बिडर्स ने हिस्सा लिया, जिससे यह इवेंट एक वैश्विक आकर्षण बन गया.

इतनी लिमिटेड स्टील घड़ियां क्यों बनाईं?

दिलचस्प बात यह है कि अब तक कोई नहीं जानता कि कंपनी ने केवल चार ही स्टेनलेस स्टील 1518 क्यों बनाई थीं. शायद यही रहस्य इस घड़ी को और भी ज्यादा कीमती और चर्चा योग्य बनाता है. एक ऐसा टाइमपीस, जो सिर्फ समय नहीं बताता, बल्कि इतिहास की धड़कन को भी संजोए हुए है.