एक बटन, तबाही तय! इस देश के पास है दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल, जानें खासियत

Powerful Missile: इस मॉर्डन जमाने में जब दुश्मन का रूप बदल गया है तो लड़ाई करने का तरीका भी बदल गया है. अब किसी भी वॉर में मिसाइलों का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन आप सिर्फ मिसाइल की ताकत को इस बात से नहीं आंक सकते हैं कि कौन-सी मिसाइल लंबी दूरी की है. मिसाइल की ताकत ना सिर्फ उसकी दूरी बल्कि, पेलोड, रेंज, स्पीड और दुश्मन की रक्षा प्रणाली से बचने की क्षमता पर भी पर निर्भर करती है. इन क्षमताओं के दम पर ये बाकी मिसाइलों को पीछे छोड़ देती है. चलिए देर ना करते हुए हम आपको उस मिसाइल के बारे में बताते हैं जो दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है.



किस देश के पास है?

इस मिसाइल का नाम है RS-28 सरमत. ये दुनिया की बाकी मिसाइलों से काफी शक्तिशाली मानी जाती है और ये रूस के पास है. रूस की RS-28 सरमत मिसाइल तुरुप का इक्का है जो एक झटके में बाजी पलटने का दम रखती है. जानकारी के अनुसार ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है. इसकी रेंज ही दुश्मनों का गला सुखाने के लिए काफी है. आपको बता दें कि इस मिसाइल की 18 हजार किलोमीटर की जबरदस्त रेंज है. ये मिसाइल दुनिया किसी भी कोने अपने टारगेट को हिट कर सकती है.

यह भी पढ़ें: एक बादलों से बरसे, दूसरी करे छिपकर वार- ये होता है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर

Add Zee News as a Preferred Source

गति से मात खाएगा दुश्मन

RS-28 सरमत मिसाइल की रेंज तो आपने जान ली. अब आप इसकी स्पीड जानकर और चौंक जाएंगे. ये मिसाइल 25 हजार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन तक पहुंच सकती है. माना जाता है कि मौजूदा डिफेंस सिस्टम इसको रोकने के काबिल नहीं है. इससे भी खतरनाक खासियत ये है कि ये मिसाइल अपने साथ 10 से 15 न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती है. इसमें मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल क्षमता है यानी ये अलग अलग शहरों में मौजूद ठिकानों पर एक साथ हमला कर सकती है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिक खोज: हलक में आंखें छिपाकर रखता है ये दुर्लभ मेंढक, मुंह खोलकर देख लेता है पूरी दुनिया

डिफेंस सिस्टम का देता है धोखा

इसकी खासियत में ये बात भी शामिल है कि ये मिसाइल रास्ते में अपनी दिशा भी बदल सकती है. ये अवांगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ले जाने में सझम है जो हाइपरसोनिक स्पीड से खेल करते हैं. यही इसको सबसे खास बनाती है और यही कारण है कि मौजूदा डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.