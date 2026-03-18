दुनिया का सबसे भयानक पक्षी! मगरमच्छ के बच्चों को भी बना लेता है शिकार, इतनी लंबी है चोंच

Shoebill Stork Facts: शूबिल पक्षी को दुनिया का सबसे भयानक पक्षी माना जाता है. ये इंसानों जितना लंबा हो सकता है. इसकी लंबाई साढ़े तीन फीट से 5 फीट तक हो सकती है. ये मुख्य तौर पर पूर्वी अफ्रीका(East Africa), इथियोपिया, दक्षिणी सूडान (South Sudan) और जांबिया (Zambia) में पाया जाता है. कुछ लोग सुबिल को सारस मान लेते हैं, लेकिन ये सारस या बगुला परिवार के नहीं होते हैं.

नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शूबिल अपनी लंबी और मजबूत चोंच से शिकार को पकड़ लेते हैं. ये लंगफिश, तिलापिया, ईल और सांपों का भी शिकार कर लेते हैं. इतना ही नहीं ये मगरमच्छ के बच्चों और नील मॉनिटर छिपकली को भी खा जाते हैं.

कैसा दिखता है ये पक्षी?

इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी और मजबूत चोंच है, जो करीब एक फुट लंबी होती है और देखने में लकड़ी के जूते जैसी लगती है. इसका रंग हल्का भूरा होता है, जिस पर गहरे निशान होते हैं. चोंच काफी चौड़ी और तेज होती है, जिससे यह आसानी से बड़े शिकार जैसे मछलियां, सांप, ईल और यहां तक कि छोटे मगरमच्छ भी पकड़ लेता है.

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ये सारस या बगुला नहीं

नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पहले इसे सारस या बगुले की तरह माना जाता था, लेकिन अब इसे अलग श्रेणी में रखा गया है. हालांकि, इसकी कुछ आदतें बगुले और सारस जैसी जरूर हैं, जैसे लंबी गर्दन और पैर, लेकिन ये पेलिकन परिवार के ज्यादा करीब माना जाता है.

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शूबिल पक्षी देखने में देखने में भले ही ये शांत लगता है, लेकिन ये घात लगाकर शिकार करने वाला पक्षी है. ये अपने शिकार के लिए घंटों एक ही जगह बिना हिले खड़ा रह सकता है. ये पानी की सतह पर मछली का इंतजार करता है और जैसे ही कोई मछली पानी की सतह पर आती है वैसे ही ये हमला बोल देता है. इसके शिकार करने के तरीके को 'कोलैप्सिंग' कहा जाता है, जिसमें यह अचानक आगे झुककर शिकार पकड़ता है।

अकेले रहना पसंद करते हैं शूबिल

शूबिल लगभग 3 से 4 साल में पूरी तरह बड़ा हो जाता है और जोड़ी बनाता है. हालांकि यह अकेले रहना पसंद करता है, इसलिए जोड़ा होने के बाद भी दोनों अपने-अपने इलाके में रहते हैं. ये पानी या तैरती घास पर बड़ा घोंसला बनाते हैं, जो काफी चौड़ा होता है. मादा आमतौर पर बारिश के बाद दो अंडे देती है.

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एक महीने तक करते हैं अंडों की देखभाल

नर और मादा दोनों मिलकर अंडों और बच्चों की देखभाल करते हैं. वे अंडों को सेकते हैं और पानी लाकर ठंडा भी रखते हैं. करीब एक महीने बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं. उनका रंग हल्का नीला-ग्रे होता है. आमतौर पर एक ही बच्चा बड़ा होकर उड़ने के लायक बन पाता है.

लगातार घट रही संख्या

आज के समय में शूबिल की संख्या काफी कम हो गई है. दुनिया में सिर्फ 3,300 से 5,300 के बीच ही वयस्क शूबिल बचे हैं और इनकी संख्या लगातार घट रही है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.