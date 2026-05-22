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Hindi Newsजरा हटकेदुनिया का सबसे अनोखा देश! जहां एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए नहीं है सड़क, लोकल बस की तरह चलता है हेलिकॉप्टर!

दुनिया का सबसे अनोखा देश! जहां एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए नहीं है सड़क, लोकल बस की तरह चलता है हेलिकॉप्टर!

Unique Country With No Interconnecting Roads: हम सभी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड में यह बिल्कुल नामुमकिन है. करीब 21 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैले इस विशालकाय देश में दो शहरों को आपस में जोड़ने वाली एक भी सड़क मौजूद नहीं है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 22, 2026, 09:19 AM IST
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Unique Country With No Interconnecting Roads: दुनिया के लगभग हर देश में शहरों को जोड़ने के लिए सड़कें और हाईवे बनाए जाते हैं, जिससे लोग कार, बस और दूसरी गाड़ियों से आसानी से यहां से वहां का सफर कर सकें. लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी देश में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सड़क ही न हो, तो लोग कैसे यात्रा करेंगे? सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश सच में मौजूद है, जहां शहरों को जोड़ने के लिए सड़कें नहीं हैं. यहां लोग सफर के लिए हेलीकॉप्टर, छोटे एयरक्राफ्ट और नावों का सहारा लेते हैं.

हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की. इसको दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में गिना जाता है. बर्फ से ढका यह देश अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपनी अलग व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है. यहां के हालात ऐसे हैं कि लोग कार उठाकर एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते.

बर्फ की चादर में ढका हुआ है पूरा देश

ग्रीनलैंड अपनी बेहद ठंडी जलवायु और विशाल बर्फीले इलाकों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. बताया जाता है कि यहां का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है. चारों तरफ फैले ग्लेशियर, ऊंचे पहाड़ और गहरी खाड़ियां इस जगह को बाकी देशों से अलग बनाती हैं. यही वजह है कि यहां दूसरे देशों की तरह बड़े हाईवे या लंबी सड़कें नहीं बन पाईं. छोटे कस्बों और शहरों के अंदर कुछ सड़कें जरूर हैं, लेकिन वे सिर्फ स्थानीय इस्तेमाल के लिए हैं. एक शहर से दूसरे शहर तक जाने वाली सड़क यहां नहीं मिलती.

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आखिर सड़कें बनाना इतना मुश्किल क्यों है?

अब सवाल उठता है कि आखिर इस देश में सड़कें क्यों नहीं बनाई गईं? तो आपको बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यहां का मौसम और कठिन भूगोल है. ग्रीनलैंड में साल के ज्यादातर समय बेहद ठंड रहती है. सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी और तेज बर्फीले तूफान आम बात मानी जाती है. इसके अलावा यहां की आबादी भी बहुत कम है और लोग दूर-दूर बसे हुए हैं. ऐसे में हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें बनाना आसान नहीं माना जाता. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां सड़कें बनाने में बहुत ज्यादा खर्च आएगा और उनका रखरखाव करना भी बड़ी चुनौती बना रहेगा.

फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं?

अब आपका सवाल होगा कि जब यहां सड़कें नहीं हैं, तो लोग सफर कैसे करते होंगे? दरअसल, ग्रीनलैंड में हवाई यात्रा लोगों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा है. यहां छोटे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ते हैं. कई जगहों पर लोग नाव और फेरी सेवा का भी इस्तेमाल करते हैं. यहां समुद्र के रास्ते भी लोग आसानी से यात्रा करते हैं. वहीं, सर्दियों के मौसम में जब चारों तरफ बर्फ फैल जाती है, तब लोग स्नोमोबाइल और डॉग स्लेज का इस्तेमाल करते हैं. डॉग स्लेज का मतलब कुत्तों के जरिए खींची जाने वाली बर्फ गाड़ियां होती हैं, जो आज भी यहां की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं.

खूबसूरती ऐसी कि लोग देखते रह जाएं

ग्रीनलैंड सिर्फ अपने यहां सड़कें न होने के लिए फेमस नहीं है, बल्कि अपने शानदार प्राकृतिक नजारों के लिए भी मशहूर है. यहां के विशाल ग्लेशियर, बर्फीले पहाड़ और आसमान में दिखाई देने वाली नॉर्दर्न लाइट्स लोगों को अपनी ओर खींचती हैं. यहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और प्रकृति के इस अद्भुत रूप को करीब से देखने की कोशिश करते हैं. यहां रहने वाला इनुइट समुदाय भी अपनी खास संस्कृति और जीवनशैली के लिए जाना जाता है.

वैज्ञानिकों की नजर भी इसी देश पर टिकी रहती है

ग्रीनलैंड वैज्ञानिकों के लिए भी बेहद खास माना जाता है. जलवायु परिवर्तन का असर यहां तेजी से दिखाई दे रहा है. वैज्ञानिक लगातार यहां की बर्फ, ग्लेशियर और मौसम पर रिसर्च कर रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यहां की बर्फ तेजी से पिघलती रही, तो समुद्र का जलस्तर बढ़ सकता है, जिसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है. ग्रीनलैंड की यह अनोखी दुनिया दिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसानी सुविधाएं भी कई बार छोटी पड़ जाती हैं. यही वजह है कि यह देश आज भी दुनिया के सबसे अलग और दिलचस्प देशों में गिना जाता है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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