दुनिया का सबसे अनोखा ट्रैक्टर; स्टार्ट करने के लिए करनी पड़ती है ऐसी अजीबोगरीब हरकत, वजह जान चौंक जाएंगे आप

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. वीडियो में एक 1800 मॉडल का अंग्रेजी ट्रैक्टर दिखाया गया है जो आज के जमाने के किसी भी आधुनिक ट्रैक्टर से बिल्कुल अलग है. इसे स्टार्ट करने का तरीका इतना अनोखा है कि पहली बार देखने वाला यकीन ही नहीं कर पाएगा.

आपने अब तक ट्रैक्टर को चाबी या हैंडल से स्टार्ट होते देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में ट्रैक्टर को चालू करने के लिए बंदूक की गोली का इस्तेमाल किया जाता है. दरअसल, गोली को इंजन के सिलेंडर में डालकर फायर किया जाता है, जिससे अचानक जोरदार कंप्रेशन बनता है और इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है. यह तरीका जितना खतरनाक लगता है, उतना ही अद्भुत भी है.

पुरानी इंजीनियरिंग की मिसाल

यह ट्रैक्टर उस दौर की इंजीनियरिंग और तकनीकी सोच का शानदार उदाहरण है. 1800 के दशक में जब बिजली और आधुनिक स्टार्टर सिस्टम नहीं थे, तब इस तरह की तकनीक से मशीनों को चालू किया जाता था. वीडियो यह भी दिखाता है कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद उस समय के इंजीनियरों ने दिमाग लगाकर बेहतरीन जुगाड़ तैयार किए थे. भले ही अब यह तरीका इतिहास बन चुका है, लेकिन इस ट्रैक्टर को देखकर यह साफ झलकता है कि पुराने जमाने के आविष्कारक कितने बुद्धिमान थे. उन्होंने खतरे और तकनीक के बीच संतुलन बनाकर ऐसा अनोखा समाधान निकाला जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर Flop Inshan नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, "भाई, क्या जुगाड़ निकला है."