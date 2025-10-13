Advertisement
trendingNow12960190
Hindi Newsजरा हटके

दुनिया का सबसे अनोखा ट्रैक्टर; स्टार्ट करने के लिए करनी पड़ती है ऐसी अजीबोगरीब हरकत, वजह जान चौंक जाएंगे आप

Viral Video: एक 1800 मॉडल का ट्रैक्टर इन दिनों चर्चा में है जो बंदूक की गोली से स्टार्ट होता है. इंजन में गोली डालने से बनने वाला दबाव उसे चालू कर देता है. यह वीडियो पुरानी इंजीनियरिंग की प्रतिभा और उस दौर की अनोखी तकनीक को दिखाता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 13, 2025, 06:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया का सबसे अनोखा ट्रैक्टर; स्टार्ट करने के लिए करनी पड़ती है ऐसी अजीबोगरीब हरकत, वजह जान चौंक जाएंगे आप

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. वीडियो में एक 1800 मॉडल का अंग्रेजी ट्रैक्टर दिखाया गया है जो आज के जमाने के किसी भी आधुनिक ट्रैक्टर से बिल्कुल अलग है. इसे स्टार्ट करने का तरीका इतना अनोखा है कि पहली बार देखने वाला यकीन ही नहीं कर पाएगा.

आपने अब तक ट्रैक्टर को चाबी या हैंडल से स्टार्ट होते देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में ट्रैक्टर को चालू करने के लिए बंदूक की गोली का इस्तेमाल किया जाता है. दरअसल, गोली को इंजन के सिलेंडर में डालकर फायर किया जाता है, जिससे अचानक जोरदार कंप्रेशन बनता है और इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है. यह तरीका जितना खतरनाक लगता है, उतना ही अद्भुत भी है.

पुरानी इंजीनियरिंग की मिसाल

Add Zee News as a Preferred Source

यह ट्रैक्टर उस दौर की इंजीनियरिंग और तकनीकी सोच का शानदार उदाहरण है. 1800 के दशक में जब बिजली और आधुनिक स्टार्टर सिस्टम नहीं थे, तब इस तरह की तकनीक से मशीनों को चालू किया जाता था. वीडियो यह भी दिखाता है कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद उस समय के इंजीनियरों ने दिमाग लगाकर बेहतरीन जुगाड़ तैयार किए थे. भले ही अब यह तरीका इतिहास बन चुका है, लेकिन इस ट्रैक्टर को देखकर यह साफ झलकता है कि पुराने जमाने के आविष्कारक कितने बुद्धिमान थे. उन्होंने खतरे और तकनीक के बीच संतुलन बनाकर ऐसा अनोखा समाधान निकाला जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करता है.

 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर Flop Inshan नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.  एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, "भाई, क्या जुगाड़ निकला है."

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना