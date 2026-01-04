दुनिया का वो अनोखा चिड़ियाघर; जहां पिंजरे में कैद होते हैं इंसान, खुले घूमते हैं खूंखार जानवर

आमतौर पर चिड़ियाघर में हम जानवरों को पिंजरों में कैद देखते हैं और इंसान बेफिक्र होकर घूमते हैं. लेकिन चीन के चोंगकिंग शहर में मौजूद एक चिड़ियाघर ने इस सोच को पूरी तरह उलट दिया है. यहां शेर-बाघ खुले में घूमते हैं और इंसान खुद लोहे के पिंजरे में बंद होकर उनका सामना करते हैं. यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि असल अनुभव है, जिसे देखने और महसूस करने के लिए लोग महीनों पहले टिकट बुक करा रहे हैं. इस अनोखे ‘ह्यूमन केज सफारी’ में डर, रोमांच और जिज्ञासा. तीनों एक साथ मिलते हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और लोग हैरानी के साथ पूछ रहे हैं. क्या सच में इंसान खुद को शेर के सामने पिंजरे में बंद कर रहा है?

जहां शेर करता है पीछा और इंसान होता है कैद

चीन के चोंगकिंग शहर में स्थित लेहे लेदु वाइल्डलाइफ जू दुनिया के सबसे अनोखे चिड़ियाघरों में से एक माना जाता है. यहां पर्यटकों को एक मजबूत लोहे के पिंजरे में बंद करके ट्रक के पीछे बैठाया जाता है. जैसे ही यह ट्रक सफारी एरिया में प्रवेश करता है, खुले में घूम रहे शेर और बाघ पिंजरे की ओर दौड़ पड़ते हैं. रोमांच को और बढ़ाने के लिए पिंजरे की सलाखों के बाहर मांस के टुकड़े लटकाए जाते हैं, जिससे शिकारी जानवर बिल्कुल पास आ जाते हैं. पर्यटक इन खतरनाक जानवरों को कुछ इंच की दूरी से देखते हैं, जिससे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं.

चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि इस सफारी को पूरी तरह सुरक्षित बनाया गया है. पिंजरा मजबूत स्टील से तैयार किया गया है और ट्रक की गति भी नियंत्रित रहती है. जू की प्रवक्ता चान लियांग के अनुसार, मकसद पर्यटकों को बिना जोखिम के यह एहसास कराना है कि शिकारी जानवरों के सामने होना कैसा लगता है. हालांकि, पर्यटकों को सख्त चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी हालत में हाथ या उंगलियां पिंजरे से बाहर न निकालें. प्रशासन साफ कहता है. भूखा बाघ उंगली और खाने में फर्क नहीं करता. इस कारण हर पल सावधानी बेहद जरूरी है.

सोशल मीडिया पर भीड़े यूजर्स

यह सफारी खासतौर पर उन लोगों को पसंद आ रही है, जो एड्रेनालिन रश और खतरों से भरे अनुभवों के शौकीन हैं. कई लोग इसे ऐसा अनुभव मानते हैं, जो इंसानों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि पिंजरे में बंद जानवर कैसा महसूस करते होंगे. हालांकि, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं. उनका कहना है कि मांस का लालच देकर जानवरों के प्राकृतिक व्यवहार को उकसाना गलत है. इसके बावजूद इस ‘उल्टे चिड़ियाघर’ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और यह चीन के सबसे चर्चित पर्यटन स्थलों में गिना जाने लगा है.