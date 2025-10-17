100 साल में भी सिक्स पैक, बनाई ऐसी बॉडी जिसे देख शरमा जाए आजकल के Gen Z; जानें कैसी है डाइट?

World Oldest Bodybuilder: दुनिया में जब 20-30 साल के लोग घुटनों और पीठ के दर्द से परेशान हैं, वहीं 100 साल के एंड्रयू बोस्टिन्टो अब भी मंच पर बॉडीबिल्डिंग करते नजर आते हैं. उन्होंने हाल ही में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट बॉडीबिल्डर का खिताब जीतकर सभी को चौंका दिया. अपने 100वें जन्मदिन के चार महीने बाद ही उन्होंने नेशनल जिम एसोसिएशन (NGA) फिजीक कॉम्प्टीशन में चैम्पियनशिप बेल्ट जीती.

क्या है एंड्रयू की फिटनेस का राज?

एंड्रयू बताते हैं कि उन्होंने 13 साल से पहले ही एक्सरसाइज शुरू कर दी थी. पार्क में वर्कआउट करते-करते वे जिम्नास्ट और हैंड बैलेंसर बन गए. 17 की उम्र में मॉडलिंग शुरू की. उनका कहना है, “सबसे जरूरी है यह जानना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं. अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और अनुशासित रहें.”

लोगों की नेगेटिव बातों का क्या जवाब देते हैं एंड्रयू?

एंड्रयू का कहना है कि उन्होंने कभी दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया. वे कहते हैं, “लोग बोलते थे कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो, पर मैंने कभी नेगेटिव बातें नहीं सुनीं.” 1977 में 52 की उम्र में उन्होंने सीनियर मिस्टर अमेरिका का खिताब जीता. लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा गर्व 29 साल की आर्मी सर्विस है, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड वॉर-II में हिस्सा लिया.

100 की उम्र में भी डाइट-फिटनेस रूटीन कैसा है?

एंड्रयू आज भी हफ्ते में 5-6 दिन वर्कआउट करते हैं. हालांकि उम्र और स्ट्रोक की वजह से उन्होंने अपनी एक्सरसाइज को थोड़ा मॉडिफाई किया है. वे पुश-अप्स, चिन-अप्स, नी-अप्स और एब्स वर्क करते हैं. उनका डाइट प्लान सख्त है- ज्यादा प्रोटीन, कम कार्ब्स, सलाद, फल और दिन में 15 गिलास पानी. 100 साल की उम्र में भी उनका पसंदीदा खाना है स्क्रैम्बल एग्स, योगर्ट और स्पेगेटी विद मीटबॉल.

उन्होंने ये सब किसके लिए किया?

एंड्रयू कहते हैं, “मैंने कभी दूसरों के लिए ट्रेनिंग नहीं की. कुछ लड़कियां कहती थीं उन्हें मेरा शरीर पसंद नहीं, पर मैंने कभी उनके लिए एक्सरसाइज नहीं छोड़ी. मैंने खुद के लिए ट्रेनिंग की, ताकि मैं खुद से कह सकूं. देखो मैंने अपने लिए क्या किया.” एंड्रयू का कहना है, “जो भी बनना चाहते हो, पहले उसे अपने दिमाग में देखो. फिर अपने शरीर की तरह अपनी सोच को भी उस दिशा में लगाओ.”