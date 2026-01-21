World Oldest Building: छोड़ो बुर्ज खलीफा! न सीमेंट-बालू, न सरिया... कैसे 13000 साल पहले बना पहला टावर, हिला देगी हिस्ट्री

World Oldest Building Tell Qaramel in Syria: मिस्र में तुतनखामुन का मकबरा हो या इटली का पोम्पेई शहर, दुनिया भर में पुरातत्व की कई खोजों ने इंसानी इतिहास की तस्वीर बदली है, लेकिन सीरिया में मिली टेल करामेल की खोज ने वैज्ञानिकों को अब तक सबसे ज्यादा हैरान किया है. यह जगह आज भले ही गृहयुद्ध से तबाह हो चुकी हो, लेकिन हजारों साल पहले यहां एक उन्नत सभ्यता बसती थी, जिसका सबूत अब जमीन से बाहर आया है.

दुनिया की सबसे पुरानी मीनारों में से एक

उत्तरी सीरिया में अलेप्पो से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित टेल करामेल में गोलाकार पत्थर के कई टावर मिले हैं. रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला कि ये टावर 11वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व से लेकर करीब 9650 ईसा पूर्व के हैं, यानी ये दुनिया में इस तरह की सबसे पुरानी संरचनाएं मानी जा रही हैं. इतनी प्राचीन मीनारों का मिलना मानव सभ्यता की शुरुआती कहानी को नया मोड़ देता है.

क्या ये टावर सिर्फ इमारतें थीं?

पुरातत्वविदों का मानना है कि ये विशाल टावर केवल रहने या देखने के लिए नहीं बने थे, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी था. माना जा रहा है कि ये किसी तरह के पूजा स्थल और सामूहिक सभा के केंद्र थे, जहां उस दौर के लोग इकट्ठा होकर अनुष्ठान करते थे. इससे साफ होता है कि इतने प्राचीन समय में भी समाज संगठित था और उसकी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं थीं. इन टावरों के आसपास करीब 90 घर और छोटे आउटहाउस भी मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि पूरी बस्ती थी. खुदाई में तीन मंदिरों के अवशेष, कई चूल्हे और गड्ढे भी मिले हैं, जो बताते हैं कि यहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी भी बिताते थे और धार्मिक गतिविधियां भी होती थीं.

खुदाई के दौरान 35 मानव कंकाल

खुदाई के दौरान 35 मानव कंकाल और कई जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, जिन्हें घरों के नीचे या इमारतों के बीच गड्ढों में दफनाया गया था. मृतकों को भ्रूण जैसी मुद्रा में रखा जाता था और कुछ कब्रों में पत्थर या हड्डी से बने मनके और पट्टिकाएं भी मिली हैं. यह संकेत देता है कि लोग मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास रखते थे. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बस्ती से चकमक पत्थर और हड्डियों से बने रोजमर्रा के कई औजार और सजावटी वस्तुएं मिली हैं, जिन पर ज्यामितीय आकृतियां, जानवरों और इंसानों की आकृतियां उकेरी गई हैं.

वैज्ञानिकों को हैरानी है कि एक शिकारी-संग्रहकर्ता समुदाय इतना विकसित कला और संस्कृति कैसे बना पाया, जो हमारी सभ्यता की शुरुआत को नई नजर से देखने पर मजबूर करता है.