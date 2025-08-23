">दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला... टाइटैनिक घटना भी होगी याद, भारत से भी खास कनेक्शन

World's Oldest Woman: दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला एथेल कैटरहम ने 21 अगस्त 2025 को अपना 116वां जन्मदिन मनाया.ब्राज़ीलियाई नन सिस्टर इनाह कैनबारो लुकास के निधन के बाद एथेल अब दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला बन गई हैं. सरे के लाइटवाटर स्थित केयर होम में रहने वाली कैटरहम का जन्म 21 अगस्त, 1909 को हुआ था और वे एडवर्ड सप्तम की अंतिम जीवित महिला है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हॉलमार्क केयर होम्स ने बताया कि कैटरहम ने अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक अपना जन्मदिन मनाया. उन्होंने कहा, “एथेल और उनका परिवार इस साल उनके 116वें जन्मदिन पर मिले सभी संदेशों और शुभकामनाओं के लिए बहुत आभारी हैं. एथेल इस दिन को अपने तरीके से अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगी.”

किंग चार्ल्स तृतीय का सम्मान

पिछले साल किंग चार्ल्स तृतीय ने उनका 115वां जन्मदिन विशेष पत्र के जरिए मनाया था. ब्रिटिश सम्राट अक्सर अपने नागरिकों के 100वें जन्मदिन पर निजी पत्र भेजते हैं. इस साल भी अगर किंग चार्ल्स उनसे बात करना चाहेंगे, तो कैटरहम अपवाद के रूप में इंटरव्यू दे सकती हैं.

किशोरावस्था में भारत की यात्रा

एथेल ने 18 साल की उम्र में एक सैन्य परिवार के लिए आ उप-गृहकर्मी (Au Pair) के रूप में भारत की यात्रा की. यह यात्रा उन्होंने अकेले तीन हफ्ते जहाज से की थी. ब्रिटेन लौटने पर डिनर पार्टी में उनकी मुलाकात अपने भावी पति नॉर्मन कैटरहम से हुई और 1933 में दोनों की शादी हो गई. बाद में वे हांगकांग और जिब्राल्टर में भी तैनात रहे.

गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और विरासत

एथेल कैटरहम के तीन पोते-पोतियां और पांच परपोते-परपोतियां हैं. गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, अब तक की सबसे वृद्ध महिला फ्रांसीसी महिला जीन कैल्मेंट थीं, जिन्होंने 1997 में 122 वर्ष और 164 दिन की उम्र में दम तोड़ा था.