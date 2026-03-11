दुनिया का सबसे पुराना लकड़ी का पहिया… 5000 साल बाद भी सलामत! जानिए कहां मिला इतिहास का यह चमत्कार

दुनिया कितनी पुरानी है, इसका सही जवाब आज भी वैज्ञानिक नहीं दे पाए हैं. हालांकि इतिहास और पुरातत्व की खोजों के जरिए इंसानी सभ्यता के कई राज जरूर सामने आए हैं. समय के साथ इंसानों ने कई बड़े आविष्कार किए, जिनमें पहिया सबसे अहम माना जाता है. यही वजह है कि जब वैज्ञानिकों को इतिहास से जुड़ी कोई पुरानी वस्तु मिलती है, तो वह शोध का बड़ा विषय बन जाती है. साल 2002 में ऐसी ही एक चौंकाने वाली खोज सामने आई. वैज्ञानिकों को स्लोवेनिया में एक प्राचीन लकड़ी का पहिया मिला, जिसकी हालत काफी जर्जर थी. पहली नजर में यह एक साधारण पुरानी चीज लग रही थी, लेकिन जब इसकी असली उम्र का पता चला तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए.

कहां मिला यह 5000 साल पुराना पहिया?

यह प्राचीन पहिया स्लोवेनिया की राजधानी लूबियाना से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में खोजा गया था. शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि यह कोई सामान्य पुरातात्विक वस्तु होगी, लेकिन जांच के बाद इसकी अहमियत समझ में आई. रिपोर्ट्स के अनुसार इस पहिये की उम्र का पता लगाने के लिए रेडियोकार्बन तकनीक का इस्तेमाल किया गया. जांच के नतीजों ने सभी को चौंका दिया. वैज्ञानिकों को पता चला कि यह पहिया करीब 5100 से 5350 साल पुराना है. इतना ही नहीं, यह उस समय स्विट्जरलैंड और जर्मनी में मिले पुराने पहियों से भी करीब 100 साल पुराना निकला. इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे पुराना लकड़ी का पहिया माना जाता है.

कैसा था यह प्राचीन लकड़ी का पहिया?

वैज्ञानिकों के अनुसार यह पहिया ओक और एश नाम के पेड़ों की लकड़ियों से बनाया गया था. इसकी बनावट भी काफी दिलचस्प थी. पहिये का रेडियस करीब 70 सेंटीमीटर था और इसकी मोटाई लगभग 5 सेंटीमीटर बताई गई. खास बात यह भी है कि इस पहिये के साथ उसका एक्सल भी मिला था. एक्सल वह डंडा होता है जिस पर पहिए लगाए जाते हैं. इसकी लंबाई करीब 120 सेंटीमीटर थी और इसकी उम्र भी पहिये जितनी ही पुरानी मानी गई. विशेषज्ञों ने बताया कि लकड़ी को हल्का सा जलाकर सुरक्षित किया गया था ताकि उसमें दीमक न लगें. इससे यह साफ होता है कि उस दौर में भी लोग लकड़ी को सुरक्षित रखने की तकनीक जानते थे.

क्या यह पहिया किसी गाड़ी का हिस्सा था?

स्लोवेनिया के विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहिया संभवतः सिंगल-एक्सल कार्ट यानी एक धुरी वाली गाड़ी का हिस्सा था. यानी उस समय लोग सामान ढोने या यात्रा करने के लिए ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करते होंगे. इतिहासकारों के अनुसार पहिए का आविष्कार इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धियों में से एक माना जाता है. यही वजह है कि इस खोज को यूरोप की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक भी कहा जाता है. इस ऐतिहासिक पहिये को पहली बार साल 2013 में लूबियाना के सिटी म्यूजियम में आम लोगों के लिए प्रदर्शित किया गया, जहां आज भी लोग इसे देखने पहुंचते हैं. यह खोज हमें याद दिलाती है कि हजारों साल पहले भी इंसान तकनीक और नवाचार की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा था.