Robot Running: वैज्ञानिकों ने रोबोट को मैदान पर उतार दिया, इतनी स्पीड से दौड़ा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया

World Record By Robot Running: यह तो तय था कि रोबोट इंसान के लिए चीजों को आसान कर देंगे लेकिन बहुत कम लोगों को अंदाजा रहा होगा कि अब रोबोट खेल के मैदानों पर भी उतरकर करतब दिखाएंगे. जी हां, अमेरिका से ऐसी ही घटना सामने आई है जहां एक रोबोट को दौड़ के मैदान में उतार दिया गया. इसके बाद तो फिर कमाल हो गया. रोबोट ने दौड़ में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और गिनीज बुक में यह रिकॉर्ड शामिल हो गया.

इसका नाम कैसे रोबोटो (Cassie) रखा गया है

दरअसल, यह घटना अमेरिका की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और स्पिनऑफ कंपनी एजिलिटी रोबोटिक्स ने इस रोबोट को बनाया है. इसका नाम कैसे रोबोटो (Cassie) रखा गया है. इस रोबोट को 100 मीटर की रेस के लिए मैदान पर उतारा गया. दो पैरो वाले इस रोबोट ने कॉलेज के ट्रैक पर 24.7 सेकंड में 100 मीटर तक दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवा लिया.

रोबोटिक्स दुनिया में नया रिकॉर्ड सेट किया

इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है. इसे ओरेगन स्टेट रोबोटिक्स प्रोफेसर और एजिलिटी रोबोटिक्स के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जोनाथन हर्स्ट के निर्देशन में बनाया गया है. इससे पहले इस रोबोट ने कॉलेज के कैंपस में 53 मिनट के समय के साथ पूरे 5 हजार मीटर का रेस पूरा किया था. इसके बाद इसने यह नया रिकॉर्ड सेट किया है जो रोबोटिक्स दुनिया में एक रिकॉर्ड है.

इस पूरी घटना का वीडियो शेयर करते हुए अमेरिकी पत्रकार डैन टिलकिन ने लिखा कि यह रोबोट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. समझ नहीं आ रहा कि इससे प्रेरित हों या भयभीत हों. फिलहाल इस पर दुनियाभर के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

Robot World Record: Not sure whether to be inspired or terrified? https://t.co/xevauknkpV pic.twitter.com/2SlycGFsaX

— Dan Tilkin (@DanTilkinKOIN6) September 27, 2022