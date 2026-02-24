Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेदुनिया का सबसे अमीर नवाब, लेकिन आदतें फकीरों जैसी; पढ़िए मीर उस्मान की कंजूसी के चर्चित किस्से

दुनिया का सबसे अमीर नवाब, लेकिन आदतें फकीरों जैसी; पढ़िए मीर उस्मान की कंजूसी के चर्चित किस्से

Hyderabad Nizam Mir Osman Ali Khan : भारत की धरती पर कई महान राजाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी दरियादिली और रईसी से इतिहास में नाम दर्ज करवाया. हालांकि कुछ राजा ऐसे भी हुए जिनकी कंजूसी के किस्सों पर आज भी लोग दूसरों को ताने मानते हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 24, 2026, 06:19 PM IST
हैदराबाद की गलियों में आज भी आखिरी निजाम के किस्से सुनने को मिल जाते हैं. कहीं उनकी बेहिसाब दौलत की चर्चा होती है तो कहीं उनकी हैरान कर देने वाली कंजूसी की. यही अनोखा विरोधाभास नवाब मीर उस्मान अली खान को इतिहास में खास बनाता है. अरबों की संपत्ति होने के बावजूद उनका रहन-सहन आम आदमी जैसा था. कहा जाता है कि वे अपनी शर्तों पर जीने वाले शासक थे, जो अमीरी के शिखर पर होते हुए भी सादगी से चिपके रहे, जिनकी कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है.

 दुनिया के सबसे अमीर शख्स

मीर उस्मान अली खान रियासत-ए-हैदराबाद के सातवें और आखिरी निजाम थे. साल 1937 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया था. उस समय उनकी कुल संपत्ति करीब दो बिलियन डॉलर आंकी गई, जो उस दौर की अमेरिकी अर्थव्यवस्था का लगभग दो प्रतिशत मानी जाती है. लेकिन उनकी जीवनशैली इस हैसियत से बिल्कुल उलट थी. वे अक्सर फटे-पुराने कपड़ों में नजर आते थे और अपनी तुर्की टोपी सालों तक नहीं बदलते थे. कहा जाता है कि उन्होंने एक ही टोपी करीब 35 वर्षों तक पहनी. अमीरी और सादगी का यह मेल उन्हें बेहद अलग पहचान देता है.

सस्ती सिगरेट और बचत की आदत

निजाम की कंजूसी के किस्से हैदराबाद में आज भी मशहूर हैं. कहा जाता है कि वे महंगी नहीं बल्कि चारमीनार ब्रांड की सस्ती सिगरेट पीना पसंद करते थे. इतना ही नहीं, मेहमानों के जाने के बाद बची हुई सिगरेट के टुकड़ों को भी वे फेंकते नहीं थे और कई बार दोबारा पी लेते थे. यह सुनकर लोग अक्सर हैरान रह जाते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स इतनी बचत क्यों करता था. उनके करीबियों के मुताबिक, निज़ाम फिजूलखर्ची से सख्त नफरत करते थे और छोटी से छोटी चीज में भी बचत करना अपनी आदत बना चुके थे.

 मेहमानों को एक बिस्किट और हीरे का पेपरवेट

उनकी चाय पार्टी का किस्सा भी खूब मशहूर है. बताया जाता है कि वे मेहमानों को सिर्फ एक बिस्किट परोसते थे. अगर कोई दूसरा बिस्किट मांग लेता तो वे हैरानी से देखने लगते. खुद भी वे एक ही कप चाय पीते थे और वर्षों तक पुरानी फिएट कार चलाते रहे, जबकि उनके गैरेज में रॉल्स रॉयस जैसी महंगी गाड़ियां मौजूद थीं. सबसे दिलचस्प किस्सा जैकब डायमंड का है, जिसे दुनिया के बड़े ही यादगार हीरों में गिना जाता है. कहा जाता है कि निजाम ने इस बेशकीमती हीरे को मेज पर पेपरवेट की तरह इस्तेमाल किया और पुराने मोजे में छिपाकर रखते थे.

 भारत में विलय का विरोध और ऑपरेशन पोलो

आजादी के समय निजाम हैदराबाद को स्वतंत्र रखना चाहते थे और भारत में विलय के खिलाफ थे. उन्होंने अपनी सेना मजबूत करने के लिए पाकिस्तान से गुप्त रूप से हथियार मंगवाए. बताया जाता है कि इसके लिए ऑस्ट्रेलियाई तस्कर सिडनी कॉटन की मदद ली गई. हालांकि उनकी यह रणनीति ज्यादा दिन नहीं चली. सितंबर 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया. महज पांच दिनों में निज़ाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया. इस घटनाक्रम ने उनके राजनीतिक अध्याय का अंत तय कर दिया.

 कंजूस भी, दानवीर भी… यही रही विरासत

भले ही निजाम को कंजूस कहा गया, लेकिन उनका एक चेहरा दानवीर का भी था. उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया को बड़ी आर्थिक सहायता दी. 1965 के भारत-चीन युद्ध के दौरान उन्होंने भारत सरकार को करीब पांच टन सोना दान में दिया, जिसे इतिहास के सबसे बड़े निजी दानों में गिना जाता है. 24 फरवरी 1967 को उनका निधन हुआ और उनकी शवयात्रा में लाखों लोग उमड़े. उस्मानिया विश्वविद्यालय, उस्मानिया अस्पताल और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद जैसी संस्थाएं उनकी विरासत का हिस्सा हैं. इतिहास उन्हें एक ऐसे नवाब के रूप में याद करता है, जिसकी दौलत बेमिसाल थी लेकिन जीवनशैली हैरान करने वाली सादगी से भरी रही.

