/चाय भी ठंडी नहीं हुई और खत्म हो गया युद्ध! 45 मिनट से भी कम में सरेंडर कर गया ये देश, जानिए दुनिया की सबसे छोटी जंग की कहानी

Anglo Zanzibar War: सोचिए अगर दो देशों के बीच जंग छिड़े और आपके चाय का कप खत्म होने से पहले ही युद्ध का फैसला हो जाए. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसी असली घटना दर्ज है. आज हम बात कर रहे हैं 27 अगस्त 1896 को हुए 'एंग्लो-जंजीबार युद्ध' की. यह दुनिया का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है जो 45 मिनट से भी कम समय तक चला था. आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने महज 38 से 45 मिनट के भीतर ही सामने वाले देश को घुटनों पर ला दिया था.
बात 19वीं सदी के आखिर की है. जंजीबार ईस्ट अफ्रीका में तंजानिया के तट के पास द्वीपों का एक समूह है. उस दौर में अपनी बेहतरीन लोकेशन और व्यापारिक रास्तों की वजह से अंग्रेजों के लिए यह बहुत खास जगह थी. ब्रिटेन यहां से भारत तक के अपने व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखना चाहता था.
ऐतिहासिक रिपोर्ट्स और दस्तावेजों के अनुसार, 25 अगस्त 1896 को जंजीबार के प्रो-ब्रिटिश सुल्तान की अचानक मौत हो गई. इसके तुरंत बाद उनके भतीजे खालिद बिन बरगश ने अंग्रेजों की मर्जी के बिना खुद को नया सुल्तान घोषित कर दिया और महल पर कब्जा कर लिया. अंग्रेजों को खालिद का यह कदम बिल्कुल पसंद नहीं आया. ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि नया सुल्तान उनकी सहमति से ही चुना जाना चाहिए.
अंग्रेजों ने खालिद को तुरंत सुल्तान का पद छोड़ने और महल खाली करने का अल्टीमेटम दिया. अल्टीमेटम की डेडलाइन 27 अगस्त 1896 की सुबह 9 बजे रखी गई थी. लेकिन खालिद को लगा कि अंग्रेज सिर्फ डरा रहे हैं. उन्होंने अल्टीमेटम को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और महल की सुरक्षा में अपनी सेना तैनात कर दी.
27 अगस्त की सुबह जैसे ही 9 बजे, अंग्रेजों की रॉयल नेवी के युद्धपोतों ने बिना कोई वक्त गंवाए सुल्तान के महल पर सीधी गोलाबारी शुरू कर दी. ब्रिटिश नौसेना की भारी बमबारी के सामने खालिद के सैनिकों के पास कोई जवाब नहीं था. कुछ ही मिनटों में खूबसूरत महल का एक बड़ा हिस्सा धुएं और मलबे में तब्दील हो गया. महल में आग लग गई और चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई.
गोलाबारी शुरू होने के लगभग 38 से 45 मिनट के भीतर ही सुल्तान खालिद की सेना का हौसला पूरी तरह टूट गया. खालिद और उनके वफादार सैनिक महल छोड़कर भाग खड़े हुए. महल पर लगा सुल्तान का झंडा नीचे गिरा दिया गया और गोलाबारी रोक दी गई. इसके साथ ही इतिहास का सबसे छोटा युद्ध खत्म हो गया. ब्रिटिश रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छोटे से युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों ने अपनी पसंद के नए सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया. ज़ंज़ीबार पर एक बार फिर अंग्रेजों का पूरा कंट्रोल हो गया. यह युद्ध अपनी तबाही या बड़े पैमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने इतने छोटे समय में खत्म होने के अनोखे रिकॉर्ड के लिए इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया.