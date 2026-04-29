Sloth Shocking Facts: कुंभकर्ण भी फेल! ये है कुदरत का सबसे आलसी जीव, हफ्ते में एक बार जाता है टॉयलेट!

आपने शेर-चीता जैसे फुर्तीले जानवरों के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन आज स्लॉथ (Sloth) से मिलिए. ये जानवर इतना बड़ा आसली है कि दिन के 20 से 22 घंटे सो कर ही बिता देता है और जो 2 से 4 घंटे जागता है उसमें भी इतना स्लो है कि आप अपना माथा पीट लेंगे.

जब ये जानवर 20 से 22 घंटे की नींद के बाद उठता है तो पेड़ों की कुछ पत्तियां खाता है और फिर सो जाता है. इसका नाम है स्लॉट (Sloth) है, जो महीने में केवल एक से दो बार ही जमीन पर आता है. ये इतना सुस्त है कि साल में केवल 40 मीटर ही जमीन पर चलता है. ये इतना स्लो चलता है कि इसे देखकर आपको भी नींद आने लगेगी. कई बार बीच रास्ते में अगर स्टॉल कहीं दिख जाए तो लोग खुद पकड़कर सड़क पार करवाते हैं. ये जानवर इतना आलसी है कि खाना खाने में भी आलस करता है. जानकारी के अनुसार कई बार पेड़ों पर ही भूख से उसकी मौत हो जाती है.

सबसे स्लो मेटाबॉलिज्म

इस जानवर का मेटाबॉलिज्म दुनिया में सबसे धीमा माना जाता है. जैसे हम इंसान खाना खाकर कुछ घंटों में पचा लेते हैं, वैसे ही स्लॉथ को 1 पत्ता पचाने में एक महीना लग जाता है. यही कारण है कि ये जानवर अपनी एनर्जी बचाने के लिए हिलना भी पसंद नहीं करते हैं.

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पेड़ों पर ही कट जाता है जीवन

स्लॉथ की लाइफ का 90 प्रतिशत हिस्सा पेड़ों पर ही बीतता है. ये अपना लगभग पूरा जीवन पेड़ों पर लटके रहते हैं. ये इतना सुस्त है कि टॉयलेट के लिए भी हफ्ते में एक ही बार पेड़ से नीचे उतरता है. कभी-कभी ये ज्यादा आलस जानलेवा भी हो जाता है. जब ये हफ्ते में एक बार टॉयलेट के लिए नीचे उतरता है तो शिकारियों के चंगुल में फंस जाता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 50 प्रतिशत स्लॉथ की मौत इसी दौरान होती है. इसके शरीर पर काई उग जाती है जो उसे जंगल के वातावरण में छिपने में मदद करती है. दरअसल, आलसी होना इसकी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल की स्ट्रेटजी है. एनर्जी सेव करो और चुपचाप पड़े रहो. ये अपने अनोखे आलस के कारण जाना जाता है.

किसने शेयर किया वीडियो

स्लॉथ से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @animals_analysis नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 13 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.