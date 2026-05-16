न सेना, न महल... ये है दुनिया का सबसे छोटा साम्राज्य! जहां खुद का रेस्टोरेंट चलाता है राजा, बकिंघम पैलेस में लगी है फोटो

World's Smallest Kingdom Tavolara: इटली के सार्डिनिया (Sardinia) तट के पास स्थित टावोलारा (Tavolara) को दुनिया का सबसे छोटा साम्राज्य कहा जाता है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस अनोखे देश के राजा टोनिनो (King Tonino) शाही महल में नहीं रहते, बल्कि शॉर्ट्स और सैंडल पहनकर अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं और खुद मछली पकड़ते हैं.
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World's Smallest Kingdom Tavolara: राजा और साम्राज्य का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बड़े महल, सैनिकों की फौज, शाही गाड़ियां और आलीशान जिंदगी की तस्वीर बनने लगती है. आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि राजा का जीवन सिर्फ ऐशो-आराम और शाही ठाठ से भरा होता है. लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह है, जहां राजा की जिंदगी बिल्कुल अलग है. यहां का राजा न तो सोने के सिंहासन पर बैठता है और न ही उसके पास बड़ी सेना है. उल्टा वह खुद मछली पकड़ता था, रेस्टोरेंट संभालता था और मेहमानों को अपने हाथों से खाना परोसता था. यह अनोखी कहानी इटली के पास मौजूद एक छोटे से द्वीप टावोलारा की है. समुद्र के बीच स्थित यह द्वीप देखने में छोटा जरूर है, लेकिन इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं मानी जाती.
टावोलारा नाम का यह द्वीप इटली के सार्डिनिया तट के पास स्थित है. इसका आकार बेहद छोटा बताया जाता है. करीब 5 किलोमीटर लंबा और लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा यह द्वीप दूर से किसी साधारण पहाड़ी टापू जैसा दिखाई देता है. इस द्वीप का एक छोटा हिस्सा ही रहने लायक माना जाता है. खास बात यह है कि पिछले करीब 200 साल से यहां एक ही परिवार रह रहा है. यही परिवार खुद को इस जगह का शाही परिवार मानता है.
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इस छोटे साम्राज्य की कहानी भी बेहद दिलचस्प बताई जाती है. कहा जाता है कि साल 1807 में ग्यूसेप बर्टोलियोनी नाम का व्यक्ति यहां पहुंचा था. वह किसी राज्य को बसाने नहीं आया था, बल्कि अपनी निजी परेशानियों से बचना चाहता था. बताया जाता है कि उस पर दो पत्नियों से जुड़ा मामला चल रहा था. कानूनी परेशानियों से दूर रहने के लिए वह अपने परिवार के साथ इस सुनसान द्वीप पर आ गया. धीरे-धीरे उसने इस जगह को अपना घर बना लिया और फिर खुद को यहां का राजा घोषित कर दिया.
समय बीतता गया और पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन परिवार आज भी इस द्वीप से जुड़ा हुआ है. यहां के मौजूदा शासक किंग टोनिनो बताए जाते हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका जीवन किसी पारंपरिक राजा जैसा नहीं है. वह पर्यटकों के लिए रेस्टोरेंट चलाते हैं. इतना ही नहीं, कई बार वह खुद ग्राहकों को खाना परोसते हुए भी दिखाई देते हैं. इसके अलावा मछली पकड़ना और द्वीप के काम संभालना भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा माना जाता है.
इस द्वीप की चर्चा सिर्फ इसके राजा की वजह से नहीं हुई थी. यहां पाई जाने वाली बकरियों ने भी इसे खास बना दिया था. बताया जाता है कि यहां की जंगली बकरियां समुद्री काई खाती थीं, जिसकी वजह से उनके दांतों का रंग सुनहरा दिखाई देता था. इस अनोखी बात की चर्चा दूर-दूर तक पहुंच गई. कहा जाता है कि इसी वजह से बड़े शासक भी इस जगह तक पहुंचे और इसके बाद इस छोटे राज्य की कहानी लोगों तक पहुंचने लगी.
समय के साथ इस द्वीप पर कई बदलाव हुए. साल 1934 में जब इटली ने इस द्वीप को अपने कब्जे में लिया, तो बार्टोलियोनी परिवार की संप्रभुता आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई. इसके बाद साल 1962 में नाटो ने द्वीप के पूर्वी हिस्से पर अपना बेस बना लिया, जिसके कारण आधा द्वीप आम लोगों के लिए प्रतिबंधित हो गया. आज इस परिवार के पास द्वीप का केवल 50 हेक्टेयर हिस्सा बचा है. लेकिन आज भी यह परिवार खुद को इस जगह का संरक्षक मानता है. उनका कहना है कि वे सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की विरासत संभाल रहे हैं. इसके साथ ही किंग टोनिनो आज भी अपने पूर्वजों की विरासत को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. वे कोशिश कर रहे हैं कि उनके साम्राज्य को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे छोटे राज्य के रूप में मान्यता मिल जाए.
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