सोने के लिए 3 बेड, घूमने के लिए बस! दुनिया के सबसे लंबे आदमी की लाइफस्टाइल देख फटी रह जाएंगी आंखें

Sultan Kosen World Tallest Man: सुल्तान कोसेन को साल 2009 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया के सबसे लंबे जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी थी. उनकी लंबाई 8 फीट 2 इंच यानी 243 सेंटीमीटर मापी गई, जिससे वह 20 से ज्यादा सालों में पहले ऐसे इंसान बने जो 8 फीट से अधिक लंबे थे. उन्होंने 7 फीट 8.95 इंच लंबे शी शुन को पीछे छोड़कर यह रिकॉर्ड हासिल किया था. तुर्की के अंकारा में जन्मे सुल्तान बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग दिखते थे.

बचपन में कितनी थी उनकी लंबाई?

सुल्तान जब सिर्फ 9 साल के थे तब ही उनकी लंबाई 5 फीट से ज्यादा हो चुकी थी. उस उम्र में जहां बाकी बच्चे छोटे कद के होते हैं, सुल्तान भीड़ में अलग ही नजर आते थे. उन्हें तब से एहसास हो गया था कि उनकी जिंदगी आम लोगों जैसी नहीं होगी, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि आगे चलकर यह ऊंचाई उनके लिए इतनी बड़ी चुनौती बन जाएगी. सुल्तान की असाधारण लंबाई ने उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की समस्याएं दीं. उन्होंने बताया कि बचपन में उनके दोस्त उनसे डरते थे और दूर भाग जाते थे. इस वजह से वह अकेले पड़ गए और उन्हें अपने ही साथियों से दूरी महसूस होने लगी. अकेलापन धीरे-धीरे उनके आत्मविश्वास को भी तोड़ने लगा.

फिर सोच में क्या असर पड़ा?

सुल्तान को अपनी आंखों से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी होने लगीं. उनकी देखने की क्षमता सीमित होने लगी और वह केवल सामने की ओर ही देख पाते थे. इस हालत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया और वह खुद को शर्मिंदा और असहज महसूस करने लगे. कई बार वह अपने कमरे में खुद को बंद कर लेते थे क्योंकि उन्हें अपना बचपन जीने में खुशी नहीं मिल रही थी. जैसे-जैसे सुल्तान की लंबाई बढ़ती गई, वैसे-वैसे उनका डर भी बढ़ता गया. उन्होंने कहा कि उन्हें हर वक्त यही चिंता रहती थी कि आगे उनका क्या होगा, वह जिंदा रहेंगे या नहीं. यह डर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया और वह लगातार मानसिक दबाव में रहने लगे.

आज उनकी जिंदगी कितनी अलग है?

8 फीट 2 इंच की लंबाई की वजह से सुल्तान कोसेन को तीन बेड जोड़कर सोना पड़ता है और वह सिर्फ वैन जैसी बड़ी गाड़ियों में ही सफर कर सकते हैं. हालांकि उनकी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने रिकॉर्ड और संघर्ष से दुनिया को दिखाया कि इंसान किसी भी हालात में हार नहीं मानता.