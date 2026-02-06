दुनिया का वो अनोखा रेलवे स्टेशन, जिसमें एंट्री और एग्जिट गेट नहीं; आखिर क्यों बनाया गया ऐसा?

रेल सफर को सबसे सस्ता और भरोसेमंद साधन माना जाता है. ट्रेन से यात्रा करते वक्त बड़े-बड़े स्टेशन, भीड़, प्लेटफॉर्म, सीढ़ियां, लिफ्ट और एस्केलेटर देखना आम बात है. आमतौर पर हर स्टेशन पर यात्रियों के आने और जाने के लिए साफ-साफ एंट्री और एग्जिट गेट बने होते हैं. लेकिन दुनिया में एक ऐसा अनोखा स्टेशन है जहां न तो एंट्री और न ही एग्जिट गेट, सुनने में यह अजीब जरूर लगता है, लेकिन ऐसा स्टेशन वाकई मौजूद है. हैरानी की बात यह है कि वहां ट्रेन भी रुकती है और यात्री उतरते-चढ़ते भी हैं. यही वजह है कि यह स्टेशन दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

बिना एंट्री-एग्जिट वाला स्टेशन

दरअसल, यह अनोखा रेलवे स्टेशन सामान्य स्टेशनों से बिल्कुल अलग है. यहां न तो बाहर से कोई यात्री स्टेशन पर आ सकता है और न ही ट्रेन से उतरकर कहीं बाहर जा सकता है. यानी स्टेशन पर पहुंचने और वहां से निकलने का एकमात्र जरिया ट्रेन ही है. यात्री ट्रेन से उतरते हैं, कुछ समय प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं और फिर उसी या अगली ट्रेन से वापस आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं. स्टेशन पर टिकट काउंटर, गेट या बाहर जाने का रास्ता नहीं है. पहली बार इस स्टेशन के बारे में सुनने वाले लोग यही सोचते हैं कि आखिर ऐसा स्टेशन बनाने की जरूरत ही क्या थी. लेकिन इसके पीछे एक खास मकसद छिपा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां स्थित है यह अनोखा रेलवे स्टेशन

यह अनोखा रेलवे स्टेशन भारत में नहीं, बल्कि जापान में स्थित है. दक्षिणी जापान में निशिकिगावा शिरयू लाइन पर मौजूद यह स्टेशन अपने अनोखे डिजाइन और नियमों की वजह से मशहूर है. इस स्टेशन का नाम शिरयू-मिहार्शी स्टेशन है. खास बात यह है कि यहां सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म बनाया गया है. न तो यहां कोई स्टेशन बिल्डिंग है और न ही बाहर निकलने का रास्ता. यह स्टेशन पूरी तरह से ट्रेन यात्रियों के लिए एक खास अनुभव देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. जापान अपने अनोखे और इनोवेटिव आइडियाज के लिए पहले से ही जाना जाता है और यह स्टेशन उसी का एक उदाहरण है.

इस स्टेशन का असली मकसद क्या है

शिरयू-मिहार्शी स्टेशन को आम यात्री आवागमन के लिए नहीं बनाया गया है. यह स्टेशन निशिकी नदी के ऊपर बना हुआ है. इसके इकलौते प्लेटफॉर्म से नदी, उसके आसपास फैले जंगल और प्राकृतिक नजारों का बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है. इस स्टेशन का मकसद यात्रियों को कुछ समय के लिए प्रकृति के करीब ले जाना है. ट्रेन यहां करीब 10 मिनट तक रुकती है. इस दौरान यात्री प्लेटफॉर्म पर उतरकर नदी और जंगल के शांत नजारों का आनंद लेते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और फिर वापस ट्रेन में बैठकर आगे की यात्रा जारी रखते हैं. यही वजह है कि यहां बाहर जाने का रास्ता नहीं बनाया गया.