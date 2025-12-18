सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिछड़ा प्यार 54 साल बाद मिला, लेकिन इस मुलाकात में खुशी नहीं बल्कि छिपा था ऐसा दर्द; जिसने दुनिया को रुला दिया

Advertisement
World War Separation: द्वितीय विश्व युद्ध में बिछड़े पति से 54 साल बाद हुई मुलाकात ने एक महिला के जीवन का सबसे दर्दनाक सच सामने रख दिया, जब उसे पता चला कि वह उसके बिना एक नई दुनिया बसा चुका है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 18, 2025, 08:35 AM IST
China Love Story From World War: सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने न जाने कितने रिश्तों को बिखेर दिया और इसी युद्ध की आग में एक पति-पत्नी भी अलग हो गए. हालात ऐसे बने कि दोनों की राहें जुदा हो गईं और एक-दूसरे से संपर्क पूरी तरह टूट गया. महिला ने सालों तक यही उम्मीद लगाए रखी कि उसका पति एक दिन लौटेगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा. लेकिन वक्त आगे बढ़ता गया और उसकी जिंदगी इंतजार में ही सिमट कर रह गई.

क्या महिला ने पूरी जिंदगी सिर्फ इंतजार में गुजार दी?

पति से बिछड़ने के बाद महिला ने दोबारा शादी नहीं की. उसने अपने बीते हुए प्यार को ही अपना भविष्य मान लिया. साल दर साल गुजरते गए, लेकिन उसके दिल में वही इंसान बसा रहा. समाज आगे बढ़ता रहा, लोग रिश्ते बदलते रहे, लेकिन वह अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पाई. उसके लिए प्यार एक वादा था, जिसे उसने आखिरी सांस तक निभाने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें: भूकंप में जिसने 10 साल की बच्ची को जिंदा निकाला, वो ही बना जीवनसाथी! जानें कैसी है ये अनोखी लव स्टोरी

क्या पति ने आगे बढ़कर नई दुनिया बसा ली थी?

दूसरी तरफ उसका पति जिंदगी की सच्चाइयों से समझौता कर चुका था. समय के साथ उसने दोबारा शादी की, परिवार बसाया और उसके बच्चे और पोते-पोतियां भी हुए. उसके लिए यह एक नया जीवन था, लेकिन महिला के लिए यह वही जिंदगी थी, जो कभी लौटी ही नहीं. दोनों की कहानियां एक ही मोड़ से शुरू हुई थीं, लेकिन अंजाम बिल्कुल अलग निकला.

54 साल बाद की मुलाकात इतनी भावुक क्यों थी?

जब 54 साल बाद दोनों की मुलाकात हुई, तो यह पल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. वायरल हो चुके वीडियो में बिना आवाज के भी भावनाओं की गहराई साफ दिखती है. महिला कभी उसका कान खींचती है, कभी गाल दबाती है, डांटती है और फिर गले लगाकर रो पड़ती है. यह गुस्सा, दर्द और प्यार का ऐसा मेल था, जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है.

यह भी पढ़ें: झूले के नीचे बैठकर पोज दे रही थी लड़की, तभी हुआ भयानक हादसा और मौत! क्या ये AI है या ओरिजनल?

सोशल मीडिया और एआई ने इस पल को कैसे समझा?

इस वीडियो को लेकर जब एक्स के चैटबॉट Grok से सवाल पूछा गया, तो उसने भी इसे भावनात्मक डांट और प्यार का कॉम्बिनेशन बताया. इसके बाद यह वीडियो और ज्यादा वायरल हो गया. लोगों ने इसे सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि दशकों के अधूरे प्यार की कहानी बताया, जिसने हर देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर दिया. वीडियो पर लाखों व्यूज आए और कमेंट्स में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा. किसी ने महिला के इंतजार को सलाम किया, तो किसी ने कहा कि हालात किसी को भी आगे बढ़ने पर मजबूर कर सकते हैं. कई लोगों ने अपने टूटे रिश्तों और अधूरे प्यार की कहानियां शेयर कीं.

