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Hindi Newsजरा हटकेयहां धूप के लिए तरसते हैं लोग, महीनों तक नहीं सूखते कपड़े! जानें दुनिया की सबसे गीली जगह पर कैसे जीते हैं लोग

यहां धूप के लिए तरसते हैं लोग, महीनों तक नहीं सूखते कपड़े! जानें दुनिया की सबसे गीली जगह पर कैसे जीते हैं लोग

Mawsynram Rainfall: भारत में एक ऐसी जगह भी है, जहां मौसम का मतलब लगभग सिर्फ बारिश है. मेघालय का मावसिनराम गांव दुनिया का सबसे अधिक बारिश वाला इलाका माना जाता है. यहां इतनी ज्यादा नमी और बारिश होती है कि कपड़ों को सूखने में कई-कई हफ्ते लग जाते हैं और लोगों की जिंदगी पूरी तरह बारिश के हिसाब से चलती है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 11:34 AM IST
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Image credit: instagram/@kioni_soki
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Mawsynram Rainfall: भारत में मौसम की बात करें तो कहीं भीषण गर्मी पड़ती है, कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं मानसून कुछ महीनों के लिए आता है. लेकिन देश में एक ऐसी जगह भी मौजूद है, जहां बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन चुकी है. यहां रहने वाले लोगों के लिए धूप निकलना किसी त्योहार से कम नहीं माना जाता.

हम बात कर रहे हैं मेघालय के खूबसूरत गांव मावसिनराम की. यह गांव दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थानों में गिना जाता है. यहां बादल इतने मेहरबान रहते हैं कि साल के ज्यादातर दिनों में यहां आसमान से पानी बरसता रहता है. यही वजह है कि यहां के लोगों की दिनचर्या, घरों की बनावट और यहां तक कि कपड़े सुखाने का तरीका भी देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है.

दुनिया का सबसे गीला गांव माना जाता है मावसिनराम

मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में स्थित मावसिनराम को दुनिया का सबसे गीला स्थान माना जाता है. यहां औसतन हर साल हजारों मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है. कई बार बारिश का आंकड़ा इतना ज्यादा पहुंच जाता है कि दूसरे इलाकों के लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते. बारिश यहां सिर्फ मानसून तक सीमित नहीं रहती. साल के ज्यादातर समय यहां बादल छाए रहते हैं और हल्की या तेज बारिश होती रहती है. यही कारण है कि इस गांव का नाम दुनियाभर में मशहूर है.

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कपड़े सूखना यहां किसी चुनौती से कम नहीं

जहां भारत के ज्यादातर हिस्सों में कपड़े कुछ घंटों या एक-दो दिन में सूख जाते हैं, वहीं मावसिनराम में स्थिति बिल्कुल अलग है. लगातार नमी और बारिश की वजह से कपड़े सूखने में कई हफ्ते लग सकते हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार कपड़े इतने लंबे समय तक गीले रहते हैं कि उन्हें घर के अंदर विशेष जगहों पर टांगकर रखना पड़ता है. कुछ परिवार कपड़े सुखाने के लिए इलेक्ट्रिक ड्रायर या अन्य उपायों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन नमी इतनी ज्यादा होती है कि यह काम भी आसान नहीं होता.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बारिश के हिसाब से बनी है यहां की जिंदगी

मावसिनराम के लोग वर्षों से इस मौसम के साथ जीना सीख चुके हैं. यहां घरों की छतें इस तरह बनाई जाती हैं कि बारिश का पानी तेजी से नीचे बह सके. कई मकानों में अतिरिक्त सुरक्षा और नमी से बचाव के इंतजाम भी किए जाते हैं. यहां बच्चे स्कूल जाने के लिए हमेशा रेनकोट और छाता अपने साथ रखते हैं. यहां बारिश की वजह से सामान्य जीवन नहीं रुकता. लोग अपने काम पर जाते हैं, बाजार खुलते हैं और रोजमर्रा की गतिविधियां भी चलती रहती हैं.

हरियाली और झरनों से घिरा है पूरा इलाका

लगातार बारिश का सबसे खूबसूरत असर यहां की प्राकृतिक सुंदरता में दिखाई देता है. यहां चारों तरफ हरे-भरे पहाड़, घने जंगल, झरने और बादलों से ढकी घाटियां दिखाई देती हैं. इस वजह से यह जगह किसी स्वर्ग जैसी खूबसूरत लगती है. बरसात की वजह से यहां की वनस्पति बेहद समृद्ध है. नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए यह जगह किसी सपने जैसी मानी जाती है. यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं.

पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है यह जगह

मावसिनराम सिर्फ बारिश के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनोखे अनुभव के लिए भी मशहूर है. यहां आने वाले पर्यटक दुनिया के सबसे गीले गांव का अनुभव लेने आते हैं. बादलों के बीच बसे इस गांव का नजारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है. हालांकि, यहां लंबे समय तक रहना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. लगातार नमी और बारिश की वजह से कई लोगों को असहजता महसूस हो सकती है. फिर भी प्रकृति का यह अनोखा रूप देखने के लिए लोग दूर-दूर से यहां पहुंचते हैं.

बारिश के साथ आती हैं कुछ चुनौतियां भी

लगातार नमी की वजह से यहां रहने वाले लोगों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. यहां घरों में सीलन, फंगस और नमी आम समस्या है. कई लोगों को त्वचा और सांस से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं. इसके अलावा सड़कें अक्सर गीली और फिसलन भरी रहती हैं, जिससे आवाजाही भी प्रभावित होती है. फिर भी स्थानीय लोग इन परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल चुके हैं और सामान्य जीवन जीते हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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