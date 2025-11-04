Advertisement
trendingNow12987788
Hindi Newsजरा हटके

धरती के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य! 12 KM गहरा गड्ढा, नर्क का द्वार और जानलेवा झील... इन 6 घटनाओं ने विज्ञान को भी दी चुनौती!

Unsolved mysteries: दुनिया में कई ऐसी अनसुलझी घटनाएं हैं जो आज भी विज्ञान को चुनौती देती हैं. रूस का कोला सुपर डीप बोरहोल और कैमरून की जानलेवा न्योस झील त्रासदी बड़े रहस्य हैं. इसके अलावा, जर्मनी का प्राचीन स्टोनहेंज, तुर्कमेनिस्तान का जलता 'नर्क का द्वार' और रहस्यमय एस्ट्रोनॉट फोटो जैसी घटनाएं साबित करती हैं कि हमारी दुनिया कितनी अनोखी और जिज्ञासा से भरी है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 04, 2025, 12:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य! 12 KM गहरा गड्ढा, नर्क का द्वार और जानलेवा झील... इन 6 घटनाओं ने विज्ञान को भी दी चुनौती!

Historical mysteries: हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जहां प्रकृति और मानव द्वारा बनाई गई कई अजीब और अद्भुत घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं. विज्ञान ने कई रहस्यों को सुलझा लिया है, लेकिन कुछ आज भी अनसुलझे हैं. ये अनोखी घटनाएं हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती हैं और यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमयी है. इन रहस्यों में रूस के गहरे गड्ढे, कैमरून की झील से निकली ज़हरीली गैस, प्राचीन स्टोनहेंज, तुर्कमेनिस्तान का 'नर्क का द्वार' और रहस्यमय एस्ट्रोनॉट फोटो जैसी कहानियां शामिल हैं. आइए, दुनिया के ऐसे ही कुछ अजीब और दिलचस्प अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानते हैं.

कोला सुपर डीप बोरहोल (रूस)
साल 1970 में, रूसी वैज्ञानिकों ने धरती की गहराई जानने के लिए खुदाई शुरू की. 19 साल की कड़ी मेहनत के बाद वे 12 किलोमीटर तक गहरा गड्ढा खोद पाए. लेकिन वहां का तापमान 180°C तक पहुंच गया, जिससे मशीनें पिघलने लगीं और मजबूरी में खुदाई बंद करनी पड़ी. इस गड्ढे से निकली अजीब आवाजें और इसकी गहराई आज भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है, जिसे 'कोला सुपर डीप बोरहोल' कहा जाता है.

न्योस झील की त्रासदी (कैमरून)
1986 में, कैमरून (अफ्रीका) की न्योस झील में एक भयानक त्रासदी हुई थी. इस झील से अचानक लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, जिसकी वजह से आस-पास रहने वाले 1,760 लोगों और 3,500 जानवरों की मौत हो गई थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि झील के तल में जमा यह ज़हरीली गैस किसी प्राकृतिक घटना के कारण अचानक से बाहर आ गई थी. यह घटना आज भी एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

जर्मन स्टोनहेंज (जर्मनी)
जर्मनी में वैज्ञानिकों को 4,900 साल पुरानी एक गोलाकार संरचना मिली है, जिसे जर्मन स्टोनहेंज कहा जाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी सौर वेधशाला (Solar Observatory) हो सकती है. हालांकि, इस अद्भुत और प्राचीन संरचना को किसने बनाया और किस मकसद से बनाया, यह आज भी विज्ञान और इतिहास दोनों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है.

रहस्यमय एस्ट्रोनॉट फोटो (इंग्लैंड)
साल 1964 में इंग्लैंड में एक अजीबोगरीब तस्वीर खींची गई थी. इस तस्वीर में एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही थी, जिसके ठीक पीछे एस्ट्रोनॉट (अंतरिक्ष यात्री) जैसी आकृति नज़र आई. इस फोटो को देखकर लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि तस्वीर वाली जगह पर कोई एस्ट्रोनॉट मौजूद नहीं था. इस रहस्यमय फोटो के पीछे का सच आज तक कोई नहीं जान पाया है, और यह भी एक अनसुलझा रहस्य है.

नर्क का द्वार (तुर्कमेनिस्तान)
तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में एक विशाल गड्ढा है, जिसे 'नर्क का द्वार' (Door to Hell) कहा जाता है. इसमें से 1971 से लगातार आग निकल रही है, जो मीथेन गैस के कारण जल रही है.

पत्थर की गोलाकार गेंदें (कोस्टा रिका)
1930 के दशक में कोस्टा रिका में पत्थर की कई गोलाकार गेंदें मिली थीं, जो बिलकुल सही आकार की थीं. इन अद्भुत गेंदों को किसने और क्यों बनाया था, यह भी एक बड़ा रहस्य है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

unsolved mysteriesHistorical mysteriesViral News

Trending news

जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
Manipur
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
2008 mumbai attack
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
maharashtra farmer
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
tamilnadu news
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
india pakistan news
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
Bengaluru
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
Private Video
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
Monsoon
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी