धरती के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य! 12 KM गहरा गड्ढा, नर्क का द्वार और जानलेवा झील... इन 6 घटनाओं ने विज्ञान को भी दी चुनौती!

Historical mysteries: हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जहां प्रकृति और मानव द्वारा बनाई गई कई अजीब और अद्भुत घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं. विज्ञान ने कई रहस्यों को सुलझा लिया है, लेकिन कुछ आज भी अनसुलझे हैं. ये अनोखी घटनाएं हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती हैं और यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमयी है. इन रहस्यों में रूस के गहरे गड्ढे, कैमरून की झील से निकली ज़हरीली गैस, प्राचीन स्टोनहेंज, तुर्कमेनिस्तान का 'नर्क का द्वार' और रहस्यमय एस्ट्रोनॉट फोटो जैसी कहानियां शामिल हैं. आइए, दुनिया के ऐसे ही कुछ अजीब और दिलचस्प अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानते हैं.

कोला सुपर डीप बोरहोल (रूस)

साल 1970 में, रूसी वैज्ञानिकों ने धरती की गहराई जानने के लिए खुदाई शुरू की. 19 साल की कड़ी मेहनत के बाद वे 12 किलोमीटर तक गहरा गड्ढा खोद पाए. लेकिन वहां का तापमान 180°C तक पहुंच गया, जिससे मशीनें पिघलने लगीं और मजबूरी में खुदाई बंद करनी पड़ी. इस गड्ढे से निकली अजीब आवाजें और इसकी गहराई आज भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है, जिसे 'कोला सुपर डीप बोरहोल' कहा जाता है.

न्योस झील की त्रासदी (कैमरून)

1986 में, कैमरून (अफ्रीका) की न्योस झील में एक भयानक त्रासदी हुई थी. इस झील से अचानक लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, जिसकी वजह से आस-पास रहने वाले 1,760 लोगों और 3,500 जानवरों की मौत हो गई थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि झील के तल में जमा यह ज़हरीली गैस किसी प्राकृतिक घटना के कारण अचानक से बाहर आ गई थी. यह घटना आज भी एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है.

जर्मन स्टोनहेंज (जर्मनी)

जर्मनी में वैज्ञानिकों को 4,900 साल पुरानी एक गोलाकार संरचना मिली है, जिसे जर्मन स्टोनहेंज कहा जाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी सौर वेधशाला (Solar Observatory) हो सकती है. हालांकि, इस अद्भुत और प्राचीन संरचना को किसने बनाया और किस मकसद से बनाया, यह आज भी विज्ञान और इतिहास दोनों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है.

रहस्यमय एस्ट्रोनॉट फोटो (इंग्लैंड)

साल 1964 में इंग्लैंड में एक अजीबोगरीब तस्वीर खींची गई थी. इस तस्वीर में एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही थी, जिसके ठीक पीछे एस्ट्रोनॉट (अंतरिक्ष यात्री) जैसी आकृति नज़र आई. इस फोटो को देखकर लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि तस्वीर वाली जगह पर कोई एस्ट्रोनॉट मौजूद नहीं था. इस रहस्यमय फोटो के पीछे का सच आज तक कोई नहीं जान पाया है, और यह भी एक अनसुलझा रहस्य है.

नर्क का द्वार (तुर्कमेनिस्तान)

तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में एक विशाल गड्ढा है, जिसे 'नर्क का द्वार' (Door to Hell) कहा जाता है. इसमें से 1971 से लगातार आग निकल रही है, जो मीथेन गैस के कारण जल रही है.

पत्थर की गोलाकार गेंदें (कोस्टा रिका)

1930 के दशक में कोस्टा रिका में पत्थर की कई गोलाकार गेंदें मिली थीं, जो बिलकुल सही आकार की थीं. इन अद्भुत गेंदों को किसने और क्यों बनाया था, यह भी एक बड़ा रहस्य है.