Hikkim Post Office Viral Video: हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत और शांत स्पीति घाटी में स्थित हिक्किम गांव अपने आप में बेहद खास है. समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर बसा यह गांव दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस के लिए जाना जाता है. हर साल देश-दुनिया से लाखों सैलानी यहां सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि इस ऐतिहासिक डाकघर से अपने करीबियों को एक पोस्टकार्ड भेज सकें. लेकिन क्या हो जब इस बेहद शांत और खूबसूरत जगह पर सैलानी आपस में ही भिड़ जाएं और धक्का-मुक्की करने लगें?
सोशल मीडिया पर हिक्किम पोस्ट ऑफिस का एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को निराश कर दिया है. 11 जून को रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में पर्यटक लाइन तोड़ते, बहस करते और भारी अराजकता फैलाते हुए नजर आ रहे हैं.
क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
पहाड़ों की ठंडी हवाओं और शांति के बीच हिक्किम का यह पोस्ट ऑफिस सैलानियों के लिए एक बेहद भावुक और यादगार जगह है. लेकिन हाल ही में सामने आए वीडियो ने यहां के माहौल को पूरी तरह खराब कर दिया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पोस्ट ऑफिस के बाहर सैलानियों की एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है. इसी बीच कुछ लोग अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. बस इसी बात को लेकर वहां मौजूद पर्यटकों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है और देखते ही देखते माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है.
Your educational qualification may tell us what you studied. Your behaviour tells us what you learned.
Hikkim Post Office, Spiti Valley pic.twitter.com/klVG6KsAUR
— The Modern Himachal (@themodernhp) June 11, 2026
लाइन तोड़ने पर हुआ जमकर हंगामा
कड़ाके की ठंड और कम ऑक्सीजन वाले इस इलाके में लोग घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. लेकिन कुछ पर्यटकों ने जैसे ही नियमों को ताक पर रखकर आगे निकलने की कोशिश की, वहां मौजूद दूसरे लोग भड़क गए. वीडियो में सैलानियों को एक-दूसरे पर चिल्लाते और धक्का-मुक्की करते देखा जा सकता है. जहां लोग इस जगह पर सुकून और खूबसूरत यादें समेटने आते हैं, वहीं इस घटना ने वहां मौजूद बच्चों और परिवार के साथ आए लोगों को डरा कर रख दिया.
इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड हुआ, वैसे ही लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. इंटरनेट यूजर्स इस तरह की हरकत करने वाले पर्यटकों को जमकर कोस रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि भारतीय पर्यटकों के पास 'सिविक सेंस' यानी नागरिक समझ की भारी कमी है. लोग सिर्फ रील्स बनाने और दिखावा करने के लिए पहाड़ों पर चले आते हैं, लेकिन वहां के शांत माहौल और मर्यादा का सम्मान करना भूल जाते हैं.
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस बात पर भी चिंता जताई कि जरूरत से ज्यादा भीड़ और टूरिस्ट का ऐसा व्यवहार हमारे खूबसूरत पर्यटन स्थलों को बर्बाद कर रहा है. हिक्किम जैसे सुदूर हिमालयी गांव में बुनियादी ढांचा बहुत सीमित है. ऐसे में अगर टूरिस्ट वहां जाकर अनुशासन नहीं बनाए रखेंगे, तो स्थानीय प्रशासन के लिए इस तरह की जगहों को संभालना नामुमकिन हो जाएगा.