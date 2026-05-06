देश से भी बड़ा है यह हवाई अड्डा! जिसके अंदर बना है आलीशान होटल और शहर जैसा ढांचा, एरिया जानकर उड़ जाएंगे होश

Largest Airports In The World: हवाई अड्डे किसी भी देश की प्रगति और कनेक्टिविटी का मुख्य केंद्र होते हैं. ये न केवल यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाते हैं, बल्कि बिजनेस और टूरिज्म को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कितना विशाल हो सकता है? आज हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो आकार के मामले में एक पूरे देश से भी बड़ा है.

दुनिया का बड़ा हवाई अड्डा

सऊदी अरब के दम्मम में स्थित किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DMM) क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा माना जाता है. इसका कुल क्षेत्रफल 770 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है. यह आकार इतना बड़ा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, यह बहरीन जैसे देश से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है.

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आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ आकार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि यहां की सुविधाएं भी इंटरनेशनल लेवल की हैं. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वेबसाइट के अनुसार, यहां कई समानांतर 4,000 मीटर लंबी हवाई पट्टियां, विमान स्टैंड और हेलीपैड मौजूद हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए इस विशाल परिसर के भीतर एक आलीशान होटल, मल्टी-स्टोरी कार पार्किंग और कई अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं.

एयरपोर्ट न केवल परिवहन के साधन हैं, बल्कि वे आपातकालीन समय में मेडिकल सप्लाई, मानवीय सहायता और बचाव कर्मियों को तेजी से प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. किंग फहद एयरपोर्ट जैसे बड़े केंद्र पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.

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दुनिया के अन्य बड़े एयरपोर्ट्स

क्षेत्रफल के मामले में अमेरिका का डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DEN) दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और अमेरिका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है. इसके बाद वर्ल्ड एटलस की सूची के अनुसार अन्य बड़े एयरपोर्ट्स में ये शामिल हैं:

तीसरा स्थान: कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (KUL), मलेशिया

चौथा स्थान: इस्तांबुल एयरपोर्ट (IST), तुर्की

पांचवां स्थान: डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DFW), टेक्सास, अमेरिका

किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंजीनियरिंग और मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है. इसका विशाल आकार और यहां मौजूद सुविधाएं इसे दुनिया के अन्य हवाई अड्डों से अलग बनाती हैं.