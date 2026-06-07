/39 विधवाएं, 94 बच्चों की जिम्मेदारी... एक ही छत के नीचे रहता है पूरा परिवार, जानिए इस अनोखे घर की कहानी

जिओना चाना के निधन के बाद कई लोगों को लगा था कि इतना बड़ा परिवार शायद बिखर जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आज भी उनकी 39 पत्नियां एक ही घर में रहती हैं और परिवार की जिम्मेदारियां मिलकर निभा रही हैं. परिवार के सदस्य बताते हैं कि घर की व्यवस्था पहले की तरह ही सामूहिक रूप से चलती है. बच्चों की पढ़ाई, खाना, घरेलू कामकाज और अन्य जिम्मेदारियों को सभी मिलकर संभालते हैं. यही वजह है कि इतने बड़े परिवार में भी आपसी तालमेल बना हुआ है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन महिलाओं को आम तौर पर समाज 'सौतन' कहता है, वे यहां एक-दूसरे का सहयोग करती हैं. परिवार के भीतर आपसी सम्मान और सामूहिक जीवन की परंपरा आज भी कायम है.