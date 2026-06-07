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39 विधवाएं, 94 बच्चों की जिम्मेदारी... एक ही छत के नीचे रहता है पूरा परिवार, जानिए इस अनोखे घर की कहानी

World Largest Family Ziona Chana: मिजोरम की राजधानी आइजोल से करीब 55 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बसे बकटावंग गांव में चाना पॉल संप्रदाय के मुखिया जिओना चाना अपने लगभग 160 से अधिक सदस्यों वाले परिवार के साथ रहते थे. उनके निधन के बाद भी इस परिवार ने जिस तरह खुद को संभाला है, वह आज के मॉडर्न समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 07, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:18 AM IST
39 विधवाएं, 94 बच्चों की जिम्मेदारी... एक ही छत के नीचे रहता है पूरा परिवार, जानिए इस अनोखे घर की कहानी
Image Credit: Image credit: instagram/@vishal_tandon

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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