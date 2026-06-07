/39 विधवाएं, 94 बच्चों की जिम्मेदारी... एक ही छत के नीचे रहता है पूरा परिवार, जानिए इस अनोखे घर की कहानी

World Largest Family Ziona Chana: भारत अपने अलग-अलग रीति-रिवाजों, संस्कृतियों और अनोखी जीवनशैलियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. देश के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में एक ऐसा परिवार भी है, जिसकी कहानी वर्षों से लोगों को हैरान करती रही है. यह परिवार कभी दुनिया के सबसे बड़े परिवार के रूप में चर्चा में रहा था. आज भी जब इस परिवार की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते हैं, तो लोग इसकी विशालता और अनोखे ढंग से चल रहे पारिवारिक जीवन को देखकर दंग रह जाते हैं.
मिजोरम के बकटावंग गांव में रहने वाले जिओना चाना का परिवार लंबे समय से दुनिया भर में सुर्खियां बटोरता रहा है. जिओना चाना चाना पॉल संप्रदाय के प्रमुख थे और उन्होंने अपने जीवन में 39 शादियां की थीं. उनके परिवार में दर्जनों बच्चे, पोते-पोतियां और अन्य सदस्य शामिल हैं. कुछ साल पहले जिओना चाना का निधन हो गया था, लेकिन उनके जाने के बाद भी परिवार की पहचान और एकता बरकरार है.
जिओना चाना के निधन के बाद कई लोगों को लगा था कि इतना बड़ा परिवार शायद बिखर जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आज भी उनकी 39 पत्नियां एक ही घर में रहती हैं और परिवार की जिम्मेदारियां मिलकर निभा रही हैं. परिवार के सदस्य बताते हैं कि घर की व्यवस्था पहले की तरह ही सामूहिक रूप से चलती है. बच्चों की पढ़ाई, खाना, घरेलू कामकाज और अन्य जिम्मेदारियों को सभी मिलकर संभालते हैं. यही वजह है कि इतने बड़े परिवार में भी आपसी तालमेल बना हुआ है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन महिलाओं को आम तौर पर समाज 'सौतन' कहता है, वे यहां एक-दूसरे का सहयोग करती हैं. परिवार के भीतर आपसी सम्मान और सामूहिक जीवन की परंपरा आज भी कायम है.
परिवार में बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उनकी देखभाल किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है. ऐसे में सभी महिलाएं मिलकर बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी निभाती हैं. घर में छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक हर उम्र के सदस्य मौजूद हैं. बड़े बच्चे भी अब परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाने लगे हैं. परिवार के सदस्य बताते हैं कि बच्चों को अनुशासन, शिक्षा और पारिवारिक मूल्यों की सीख बचपन से दी जाती है. यही कारण है कि इतने बड़े परिवार को संभालने के बावजूद घर का माहौल व्यवस्थित बना रहता है.
जिओना परिवार जिस घर में रहता है, वह किसी सामान्य मकान की तरह नहीं है. यह एक बड़ा परिसर है. इस घर में लगभग 100 कमरे, एक बड़ा रसोईघर और सभी के एक साथ बैठने के लिए बड़ा बरामदा मौजूद है. परिवार की जरूरतों को देखते हुए घर को इस तरह बनाया गया है कि बड़ी संख्या में लोग एक साथ रह सकें. यहां खाना भी बड़े स्तर पर तैयार किया जाता है. रोजाना खाने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज, सब्जियां और अन्य सामान की जरूरत पड़ती है. परिवार के सदस्य खेती-बाड़ी, पशुपालन और दूसरे कामों से भी जुड़े हुए हैं. कई लोग पारिवारिक व्यवसायों में योगदान देते हैं, जिससे पूरे परिवार का खर्च चलता है.
जिओना चाना का परिवार कई सालों तक मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना रहा. दुनिया के सबसे बड़े परिवार के रूप में इसकी पहचान ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया. देश-विदेश से कई लोग इस परिवार के बारे में जानने के लिए मिजोरम तक पहुंचते हैं और डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं. पत्रकारों और पर्यटकों ने भी इस परिवार की जीवनशैली को करीब से समझने की कोशिश की है. सोशल मीडिया पर जब भी परिवार की तस्वीरें सामने आती हैं, लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतने बड़े परिवार को कोई चलाता कैसे है.
इस परिवार की कहानी सामने आने पर लोगों के रिएक्शन भी अलग-अलग होते हैं. कुछ लोग परिवार की एकता और सामूहिक जीवन की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ लोग इतने बड़े परिवार की व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाते हैं. हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से प्रभावित नजर आते हैं कि पति के निधन के बाद भी परिवार बिखरा नहीं और सभी सदस्य आज भी साथ मिलकर रह रहे हैं.
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